Según un estudio, más de 200.000 empleos bancarios europeos podrían desaparecer a manos de la IA

Cada vez más industrias se suman a la ola de la inteligencia artificial, una tecnología que promete eficientizar procesos y ahorrar costos. Y en ese camino de adopción, también una amplia variedad de profesiones y empleos empezarán a redefinirse.

En ese contexto, un estudio de Morgan Stanley, difundido por el Financial Times, brinda un pronóstico del futuro de la industria bancaria. Según la investigación, más de 200.000 empleos bancarios europeos podrían desaparecer en los próximos cinco años, dada la creciente adopción de inteligencia artificial por parte de estas entidades.

El informe explica que, los bancos emplean en conjunto, aproximadamente, 2,12 millones de personas. Tomando como base esos números, el pronóstico habla de que la IA podría llevar a recortar el 10% de estos empleos para 2030, lo que implicaría un aproximado de 212.000 reducciones de puestos de trabajo.

El pronóstico del informe es que se podrían recortar el 10% de los empleos para 2030 New Africa - Shutterstock

¿En qué sectores de esta industria podrían darse los recortes de personal? El análisis de 35 entidades bancarias explica que los ajustes probablemente tengan lugar en las divisiones de “servicios centrales” de los bancos. En otras palabras, es poco probable que afecten a las áreas comerciales visibles, sino más bien a funciones que trabajan puertas adentro, como roles de back-office (tareas administrativas y operativas), middle-office (funciones de seguimiento entre el negocio y el back-office, como control de riesgos de mercado, análisis de desempeño) y gestión de riesgos y cumplimiento (áreas que se encargan de que el banco cumpla con regulaciones, normas internas, etc.).

Los ajustes en esos sectores resultan lógicos, dado que se trata de áreas con procesos más estandarizados, donde la automatización y la IA pueden reemplazar tareas repetitivas, algo que permite a los bancos reducir costos fácilmente. En ese sentido, el informe de Morgan Stanley asegura: “Muchos bancos han citado ganancias de eficiencia provenientes de la IA y una mayor digitalización de aproximadamente un 30%”.

Según el informe, la creciente adopción de IA en esta industria estaría impulsada principalmente por los inversores, quienes han incentivado a los bancos europeos a eficientizar procesos, generar menos gastos operativos, estructuras más livianas y mayor automatización, para lograr aumentar el rendimiento de los capitales.

Los agentes de inteligencia artificial podrían transformar los procesos internos de muchas emrpesas Gemini

Estas acciones por parte de entidades bancarias ya estarían empezando a tomar forma. Según asegura el Financial Times, en noviembre, el banco holandés ABN Amro anticipó que recortará una quinta parte de su personal a tiempo completo de acá a 2028. En marzo, el director ejecutivo de Société Générale, Slawomir Krupa, fue aún más tajante al señalar que, en el proceso de achicar una estructura de costos que sigue siendo demasiado elevada, “nada es sagrado” para el grupo francés.

La verdadera transformación

Los números de inversiones en inteligencia artificial en 2025 en todas las industrias muestran cómo esta tecnología avanzó con fuerza y marcó tendencia: ChatGPT alcanzó los 700 millones de usuarios activos semanales en julio de 2025, según una investigación realizada por la misma plataforma junto a economistas de Harvard, un número que equivale a casi al 9% de toda la población del planeta. Por su parte, Google anunció, en su informe de resultados del tercer trimestre, que su aplicación Gemini alcanzó los 650 millones de usuarios activos mensuales.

La tecnológica Nvidia anunció una inversión de hasta US$100.000 millones en OpenAI, principalmente para impulsar infraestructura y chips avanzados; por su parte, OpenAI firmó un contrato de cerca de US$300.000 millones con Oracle para comprar capacidad en la nube. Y Meta acaba de conseguir US$27.000 millones para financiar un data center.

Pero, ¿qué condiciones tienen que darse para que el impacto de la inteligencia artificial se acelere en 2026? Expertos explican que, aunque la adopción de inteligencia artificial ha crecido a lo largo del 2025, la transformación real sigue siendo limitada. Advierten que todavía no se está aprovechando el verdadero potencial de la IA, principalmente porque no se integra a los flujos de trabajo.

Los especialistas coinciden en que es necesario incorporar cambios culturales y organizacionales, que transformen los procesos. Hace falta cambiar la visión, para dejar de ver a la IA como un agregado que viene de afuera, para pasar a un rediseño profundo de cómo trabajamos, decidimos y coordinamos. Mientras las empresas no cambien procesos, esta tecnología no podrá generar su impacto pleno.