Seis juegos para PC y consolas que no te podés perder en octubre

El mes de octubre es el mes del fútbol en los videojuegos, pero también se juntó con otros grandes y pesados lanzamientos como el nuevo FarCry, el juego de los Guardianes de la galaxia, el esperadísimo Metroid Dread para los fanáticos de Nintendo y el regreso, con otro nombre, del Left 4 Dead. Estos son los títulos que no te podés perder en este mes.

FIFA 22

PS4 — Xbox One — PC y PS5 — Xbox Series X/S versión mejorada — ya disponible

La renovada edición de FIFA llegará con varias mejoras para la nueva generación de consolas, junto con el HyperMotion que aporta 4000 nuevas animaciones dentro de los partidos. Además, tendrá un mejorado modo carrera, cambios en el formato de partidos de FUT y todas las actualizaciones de pases, incluidos a los equipos de fútbol argentino, como River y Boca con licencias completas en todos los modos. Le preguntamos a gamers expertos qué opinan del juego y nos lo contaron en esta nota.

eFootball 2022

PS4 — PS5 — Xbox One — Xbox Series X/S — PC — Android y iOS (próximamente) — ya disponible

El antes Winning Eleven y PES ahora se relanzó como una edición gratuita que permite usar a 9 equipos en amistosos con amigos y online así como también un modo de competencia online donde se pueden seleccionar muchos más equipos, con una gran parte de la liga Argentina. El juego no fue bien recibido en su lanzamiento por problemas en el gameplay y en las visuales y animaciones de los jugadores. Konami anunció mejoras en un próximo parche, que llegará en algunos meses así como también la llegada de cross-play entre consolas, PC y celulares. Es hoy la única opción gratuita en un juego de fútbol con licencias oficiales.

FarCry 6

PS4 — PS5 — Xbox One — Xbox Series X/S — PC — 6 de octubre

La saga de shooters de Ubisoft se muda a una ficticia isla del Caribe donde vamos a luchar como parte de la revolución contra el espeluznante dictador Anton Castillo interpretado por Giancarlo Esposito (The Mandalorian / Breaking Bad). Este juego de tiros en primera persona busca un balance de acción y su historia, que tocará según sus creadores, inspiraciones en Cuba y la cultura centroamericana. Con un poco de planeamiento de misiones, un mundo abierto con muchas actividades y gráficos realmente destacados para la nueva generación, el nuevo FarCry no se sentirá extraño para los fanáticos de la saga. El juego no estará exento de polémica por la temática que eligió, ni de acción, como acostumbran los FarCry.

Back 4 Blood

PS4 — PS5 — Xbox One — Xbox Series X/S — PC — 12 de octubre

Si te gustó Left 4 dead, el juego cooperativo de 4 jugadores donde había que sobrevivir a los zombies, con este se te va a piantar un lagrimón. Turtle Rock regresa con una especie de secuela que no es tan secuela del aclamado juego donde teníamos que ingeniárnoslas, en tercera persona, para llegar de un punto a otro eliminando zombies. En Back 4 Blood además de las armas y usar el mapa como herramienta, vamos a poder usar cartas especiales en cada partida donde vamos a tener mejoras, skills y diferentes ítems. Pudimos probar la versión beta y es igual de entretenido que el Left 4 dead original.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

PS4 — PS5 — Xbox One — Xbox Series X/S — PC — Switch (cloud) — Geforce Now — 26 de octubre

El juego de los Guardianes de la Galaxia viene a proponer un estilo bastante distinto al juego de Marvel’s Avengers. Será de acción y aventura, single player, donde vamos a manejar a una versión alternativa de Starlord mientras debemos manejar las relaciones con el resto del equipo. Estarán Groot, Gomorra, Rocket, Draxx y varios personajes de los cómics, pero que serán creados específicamente para el juego, algo similar a lo que hizo Sony con el juego de Spider-Man. En LA NACION hablamos con sus directores, quienes nos contaron los detalles del juego.

Metroid Dread

Nintendo Switch — 8 de octubre

Después de 15 años de su anuncio, vamos a poder jugar al nuevo juego de la saga Metroid en 2D. Exclusivo para Nintendo Switch, y con la sensación de ser una antesala de la llegada del esperado Metroid 4 (que aún no tiene fecha), será una secuela de Metroid Fusion y volveremos a comandar a Seamus, uno de los personajes más queridos del mundo Nintendo. Este juego de acción y plataformas nos dejará explorar un extenso mapa mientras avanzamos para evolucionar y mejorar poderes y herramientas. Llegará como uno de los primeros juegos que explotarán la pantalla de la nueva Nintendo Switch Oled.