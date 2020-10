El delantero del Manchester City y uno de los streamers de gaming más convocantes durante la pandemia lanzó su propia escuadra de esports en un evento en Twitch

Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 18:20

Reconocido como gamer, el delantero del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero presentó su equipo de esports llamado Krü. Con un juego de palabras entre su apodo y "Crew" en inglés, anunció oficialmente su escuadra en un evento para Twitch.tv que durante su lanzamiento tenía más de 23 mil personas conectadas. Con la conducción de Juan Pablo Varsky, y hasta salidas de su hijo Benjamín y del mismísimo Lionel Messi, Agüero contó cómo fue la creación del equipo y cómo surgió la idea.

"La cuarentena me llevó a cuando era chiquito. El Peque (Schwartzman) me había invitado a un torneo y ahí me empezó a gustar. Me gustaba como la gente interactuaba conmigo en los streams que hacía. Al principio me boludearon un poco, pero bueno, fui aprendiendo y creció el contacto con la gente", dijo Agüero, y agregó: "De esto no sabía nada, y me habían llegado varias invitaciones de otros equipos para participar. Ahí entendí que pasaba y pensé ¿por qué voy a dar yo mi imagen a otro club que no se quienes son? Preferí hacerlo yo. Quiero hacer lo mismo que hace el Manchester, como me trata a mí, llevarlo al mundo de los esports", aclaró Agüero, que primero arrancará con jugadores de FIFA 21 que se anunciarán en las próximas semanas.

Agüero se suma así a Guillermo Coria, que presentó su equipo New Pampas hace un mes, y a Fabricio Oberto, que en enero entró al mundo de los esports locales con New Indians.

Durante el evento además, se mostraron videos de Ibai Llanos y de Coscu, dos de los streamers más convocantes del planeta, a quienes les agradeció por los consejos para armar su equipo: "Cuando les conté el proyecto me fueron dando muchos consejos con sus propias experiencias. Yo hoy soy el dueño pero está bueno escuchar a esta gente y que me digan en que se puede mejorar"

El equipo tendrá sedes en América latina y en Barcelona, y contará con pro-players y streamers y creadores de contenidos. El delantero aclaró que tanto la creación, logos y el manejo de la tareas del día a día estarán en manos de otros profesionales, pero que el intentará dividir su tiempo entre el deporte tradicional y poder charlar y ayudar a los jugadores de Krü.

El equipo arrancará a trabajar también en los próximos meses con torneos de FIFA que se transmitirán por Twitch y comenzará el desarrollo de sus jugadores "usando a Europa como un puente para jugadores latinoamericanos".