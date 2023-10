escuchar

Sergio Massa fue el candidato más votado este domingo en primera vuelta, y diputará el cargo a la presidencia con Javier Milei el 19 de noviembre próximo. Massa se quedó con más del 36% de los votos, contra el casi 30 % de Milei. Eso, en las urnas: en la web, los números son diferentes, según datos que informó Google hoy, y que pueden verse en un sitio especial que armó sobre las elecciones de este año.

Así, según un comunicado que difundió la compañía, “aunque Sergio Massa obtuvo más votos en la primera vuelta, permaneció como el segundo candidato más buscado en Google en Argentina el 22 de octubre (18%). Javier Milei registró 59%, con tres veces más interés de búsqueda ayer. A Massa le siguieron Patricia Bullrich (13%), Juan Schiaretti (7%) y Myriam Bregman (4%) en términos de búsquedas por candidatos. Las propuestas, el futuro del país y también la edad son algunos de los temas en las preguntas más buscadas sobre Sergio Massa y Javier Milei en Argentina el 22/10.”

Candidatos más buscados cada día desde las PASO

Búsquedas más populares sobre los dos principales candidatos

Google también se refirió a lo más buscado por los usuarios de internet en nuestro país de cara a las elecciones de ayer; las búsquedas dejan claro que no se trataba, solamente, de entender qué políticas aplicarán estos dos candidatos en el caso de ser elegidos para presidir al país durante los próximos cuatro años.

Sergio Massa

¿Qué propone Massa?



¿Cuándo asumió Massa?



¿Qué pasa si gana Massa?



¿Cuántos años tiene Massa?



¿Qué partido es Massa?



¿Quién ganó: Milei o Massa?



¿Massa es de izquierda?



¿De qué signo es Massa?



¿Massa es peronista?



¿Dónde está el búnker de Massa?



Javier Milei

¿Quién es Milei?



¿Cuándo cumple Milei?



¿Cuántos años tiene Milei?



¿Dónde vota Milei?



¿Qué propone Milei?



¿Cómo es la boleta de Milei?



¿De qué signo es Milei?



¿Milei tiene hijos?



¿Cómo se llama Milei?



¿Qué pasa si gana Milei?

No está de más recordar, no obstante, que el interés por un candidato no se traduce (como demuestran los resultados del domingo) en intención de voto, sino que evidencian el desconocimiento que parte de la población tiene sobre su vida y sus propuestas.

LA NACION