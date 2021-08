Solo con Excel: estas son las impresionantes obras creadas por el artista japonés Tatsuo Horiuchi, de 80 años

Tatsuo Horiuchi es un artista digital de 80 años que, tras su retiro, decidió comprar una computadora para buscar nuevos desafíos. A diferencia de otros creadores, que suelen utilizar algún costoso software especializado en diseño, experimentó con diferentes programas hasta que se apropió de una inesperada herramienta: el editor de planillas de cálculo Excel de Microsoft.

El artista digital de 73 años decidió desarrollar sus obras en Excel tras experimentar con la función Autoformas, una herramienta que, bajo una técnica especial, permite crear obras digitales tras combinar diversos objetos vectoriales

“Los programas de diseño gráfico son caros. En cambio, Excel viene preinstalado en la mayoría de las computadoras. Tiene más funciones y es más fácil de usar que el Paint”, dijo el artista digital en una entrevista al sitio Spoon & Tamago. Su primer cuadro fue presentado en 2006, cuando participó en el Excel Autoshape Art Contest, un curioso concurso de artistas que utilizan la función de autoformas de la planilla de cálculo, donde consiguió el primer premio por su obra “Cherry blossoms on the ruins of a castle”.

Esta característica también está presente en Word, otro de los programas ofimáticos del paquete Office de Microsoft. Sin embargo, Horiuchi prefirió continuar con su trabajo en Excel, donde pudo utilizar de forma ordenada las figuras simples que, combinados sobre las celdas de la planilla de cálculo, terminan por darle forma a sus obras.

Cherry Blossoms at Jogo Castle, la obra de Horiuchi que fue premiada en el concurso de obras creadas con Excel en 2006

Con una técnica que emula el aspecto de los típicos grabados conocidos como ukiyo-e, Horiuchi combina los elementos creados con diferentes tipos de relleno para recrear unos impresionantes escenarios de la vida rural de Japón. Destacado en diversos reportajes y concursos, su trabajo recibió un diploma de parte del gobierno japonés por el uso creativo de las herramientas informáticas y la difusión de su técnica de arte digital.

La fama del artista digital y sus obras creadas en una PC con Microsoft Excel fue tal que terminó con su propia sala de exposición online, y sus trabajos están publicados en formato de imagen JPG para una mejor visualización. A su vez, Horiuchi también revela, paso a paso, la forma de trabajar con las autoformas y rellenos de Excel para recrear de forma digital un tulipán o la emblemática vista del monte Fuji.

LA NACION