Muchas personas envían tarjetas de “Buenos días” por WhatsApp a sus contactos conocidos. Esta es una buena forma de saludar a seres queridos, colegas de trabajo o, incluso, a algunos clientes. Estas tarjetas son muy populares en chats grupales para empezar la jornada con una nota de positividad y cercanía. A continuación, las mejores para saludar este martes 16 de septiembre.

Tarjeta de “Buenos días” para enviar hoy, martes 16 de septiembre

Otra opción para saludar a compañeros, amigos o familiares gemini

Una tarjeta de "Buenos días" para enviar por WhatsApp ChatGPT

Paso a paso para enviar una tarjeta de “Buenos días”

Con las imágenes para desear buenos días a un conocido se puede regalar un mensaje especial. Para poder enviar las fotos por WhatsApp, en buena calidad, es necesario seguir los siguientes pasos:

Posar el cursor sobre la imagen y hacer click derecho. En su defecto, apoyar el dedo sobre la imagen, en la pantalla del celular y elegir la opción correspondiente.

derecho. En su defecto, apoyar el dedo sobre la imagen, en la pantalla del celular y elegir la opción correspondiente. Seleccionar “Abrir imagen en una pestaña nueva”. Allí se abrirá una nueva pestaña en el navegador. En esa página se verá la fotografía seleccionada en un tamaño más grande.

Ir a la nueva pestaña y posar el cursor (o el dedo) sobre la imagen y clickearla.

Nuevamente hacer click derecho (o tocar con el dedo) y seleccionar “Guardar imagen como...”. Ahora es posible elegir el lugar en la computadora donde se desea guardar la fotografía. Otra opción es también copiarla y pegarla en el chat de WhatsApp.

Una vez abierta en el chat, presionar la opción enviar.

Frases para acompañar tu tarjeta

Si se prefiere añadir un toque personal, se puede acompañar la tarjeta con alguna de estas frases:

“¡Buenos días! Que tu día esté lleno de bendiciones y momentos felices"

“Te deseo un lunes lleno de energía y éxito. ¡Ganador!”

“Que la luz de este nuevo día ilumine tu camino y te llene de alegría. ¡Feliz día!”

“Un nuevo día, una nueva oportunidad para ser feliz. ¡Disfrutá cada instante!”

“¡Hola! Que tengas un excelente inicio de semana, lleno de sonrisas y buenas noticias”.

Los mensajes con imágenes pueden mostrar cariño (Foto: Pixabay)

Consejos para enviar la tarjeta perfecta