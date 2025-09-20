Tarjetas de Día de la Primavera 2025: las cinco mejores y cómo crear una personalizada

La llegada de la Primavera 2025 renueva el aire y el espíritu, y este cambio de estación significa, también, una excelente oportunidad para saludar y compartir mensajes con los seres queridos, por eso es importante tener en cuenta que se pueden enviar tarjetas de Día de la Primavera, e incluso personalizarlas, según el caso.

El equinoccio de primavera, este año, se producirá el 22 de septiembre

Es importante saber que esta estación comienza puntualmente con el equinoccio, que es el fenómeno astronómico que marca el fin del invierno. Es por ello que este período nuevo representa un cambio y un reverdecer de energías, sentimientos y emociones, por lo que es ideal compartir con familia y amigos alguna frase o mensaje alusivo, a través de tarjetas virtuales.

Las cinco mejores tarjetas del Día de la Primavera 2025

Opciones para enviar en primavera Edith Cantizano (Redaccion)

Una alternativa de saludo primaveral

Frases para recibir la Primavera 2025

Opciones para saludar por la llegada de la primavera

Dedicatorias por el Día de la Primavera

Cómo crear una tarjeta personalizada

Los usuarios del servicio de mensajería instantánea WhatsApp pueden compartir imágenes como saludos de primavera o realizar un breve trabajo de edición y personalizar sus dedicatorias.

Para ello, pueden valerse del programa o aplicación para editar imágenes que les resulte conveniente e incluir un nombre específico y frase preferida para acompañar una foto o imagen de la estación que se estrena.

Los diferentes modelos y marcas de celulares también ofrecen alternativas de filtros y estilos que se pueden agregar a las imágenes de manera sencilla y rápida.

Cuándo empieza exactamente la primavera 2025

Habitualmente se asocia el inicio de esta estación del año con el 21 de septiembre, razón por la cual se celebra el Día de la Primavera en esta jornada que coincide con el Día del Estudiante en nuestro país. Sin embargo, año a año esta fecha puede variar porque se trata de un aproximado.

De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval argentino (SHN), el equinoccio de primavera en 2025 ocurre el 22 de septiembre. Precisamente, se dará a las 15.19 de ese día, según la Hora Oficial de Argentina (HOA). Esta ha sido calculada adoptando el huso horario 3 al Oeste de Greenwich. En tanto, de acuerdo al tiempo universal coordinado (TUC), este evento astronómico sucede a las 18.19.

Cómo estará el tiempo el domingo 21 de septiembre

La Primavera y específicamente, el 21 de septiembre, están asociados a actividades al aire libre. Sin embargo, antes de idear un plan, es preciso contar con la información pormenorizada que ofrece el pronóstico del tiempo para esa jornada.

De acuerdo a los datos del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) el domingo 21 de septiembre se presentará con lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde, aunque después del mediodía las probabilidades de precipitaciones disminuyen a un margen que va de cero a 10%.

La temperatura del domingo se ubicará entre una mínima de 14°C y una máxima de 18°C; y el viento soplará del sur y suroeste, con una velocidad que oscila entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.