The Elder Scrolls 6: un insider filtró detalles sobre del desarrollo y la fecha de lanzamiento

De acuerdo a una filtración reciente de un insider, se conocieron varios detalles con respecto a lo que traerá The Elder Scrolls 6, un juego sobre el que hay gran expectativa pero que aún no dio a conocer demasiada información. En ese contexto, se mencionaron no solo cuestiones del título en sí, sino la etapa de desarrollo en la que se encuentra y un posible año de lanzamiento.

La presentación de la nueva entrega se llevó a cabo en 2018 y captó mucha atención por parte de la comunidad. Lo último de la saga se estrenó en 2011 y con el largo tiempo de espera hasta la presentación del sexto videojuego, los fanáticos esperaban que no faltara tanto para tener a disposición el nuevo contenido.

Sin embargo, una reciente filtración trajo malas noticias. La información la reveló el insider Skullzi, que en su cuenta de Twitter replicó lo que sabe hasta el momento sobre el juego de Bethesda.

En primer lugar, la filtración revela la supuesta locación que tendría The Elder Scrolls VI. De acuerdo a lo que escribió Skullzi, el nuevo título estará ubicado en Páramo del Martillo, región de los Guardias Rojos. Esta versión circula en la comunidad desde que se lanzó el teaser de presentación, por lo que no sorprendió tanto. Por otro lado, el juego también tendrá un trabajado sistema político en el que tomarán mucha importancia las traiciones, los matrimonios y las facciones. Otro dato importante es que no habrá dragones.

El teaser de The Elder Scrolls VI

Eso no es todo, ya que el insider también se refirió a la etapa de desarrollo en la que se encuentra The Elder Scrolls 6 y una potencial fecha de lanzamiento. Según Skullzi, la entrega ya abandonó la preproducción y los desarrolladores se encuentran enteramente dedicados a la producción, pero recién en una etapa temprana.

Por ese motivo, los fanáticos deberán tener paciencia y esperar algún tiempo más para recibir novedades importantes. El objetivo de quienes trabajan en el videojuego es que vea la luz en 2025 o 2026, por lo que no habría que esperar un lanzamiento antes de esos años.

A pesar de lo contundente de la información, el insider aclaró que no tiene confirmadas estas versiones y que por ahora solo se trata de rumores. “Viene de una fuente creíble, pero todavía no lo pude verificar personalmente. Estas no son mis declaraciones, solamente estoy informando lo que escucho”, escribió luego del hilo de tuits donde contó las novedades.

Las otras noticias sobre Bethesda

Además de lo relacionado a The Elder Scrolls VI, Skullzi dio información sobre otros proyectos de la empresa, incluidos dos de la saga. Por un lado, adelantó que Roundhouse estaría a cargo de un título que podría ser muy interesante para los jugadores.

La lista de novedades también suma: el desarrollo de un Mando MMO, charlas para un reboot de Quake y el envío de recursos de Xbox a Bethesda para colaborar con todos estos proyectos. El plato fuerte pasa por una supuesta nueva entrega en el universo de The Elder Scrolls y la remasterización de dos videojuegos, uno de la saga y otro de Fallout.