PS Plus: PlayStation anunció cuáles son los juegos gratis de mayo

En las últimas horas, PlayStation confirmó oficialmente cuáles serán los tres juegos gratuitos para los suscriptores de PS Plus durante mayo. Como bien circuló extraoficialmente hace algunos días, el listado incluye un videojuego de fútbol, un título de supervivencia que tiene una ambientación nórdica y un RPG con mucha exploración.

Mes a mes, los jugadores de la consola de Sony están expectantes por saber cuáles son las entregas que trae el servicio de suscripción. En sus últimos meses con el formato actual, la plataforma ofrece experiencias variadas y ya comunicó en su sitio oficial qué se viene en mayo.

En primer lugar, el plato fuerte del catálogo de PS Plus es sin dudas FIFA 22. La icónica saga llega en simultáneo con los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League y la recta final de las temporadas en todo el mundo. Sin dudas es un empuje interesante para el título de EA Sports, que está a la espera de ver el recibimiento de la comunidad a la nueva versión de e-Football.

Los juegos gratis de mayo en PS Plus Captura

Por otra parte, la lista continúa con Tribes of Midgard. El título de Norsfell y Gearbox Publishing salió a la venta en julio del 2021 para PS4, PS5 y PC. Se trata de un cooperativo que está ambientado con escenarios al estilo nórdico. La entrega incluye supervivencia y un elevado nivel de acción.

El tercer juego gratuito del mes en PS Plus es Curse of the Dead Gods. El RPG roguelike de Passtech Games y Focus Home Interactive fue lanzado en febrero del 2021 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, aunque ya contaba con una versión de acceso anticipado desde marzo del 2020 para esta última plataforma. En este título, el jugador deberá meterse y explorar un oscuro templo que tiene una inabarcable cantidad de cuartos y pasillos. Además, deberá usar todas las armas que tenga a disposición para luchar y sobrevivir.

Las entregas comenzarán a estar disponibles de manera gratuita a partir del 3 de mayo en el servicio. Mientras que FIFA 22 y Tribes of Midgard estarán disponibles para PS5 y PS4, Curse of the Dead Gods solo se podrá jugar en PS4. Para quienes quieran disfrutar de los juegos de abril, estarán a disposición en PS Plus hasta el 2 de mayo. El listado del mes incluye: Hood: Outlaws and Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom y Slay the Spire.

La polémica por los juegos exclusivos en el nuevo servicio de PlayStation

Spartacus, el nuevo servicio de suscripción que fusionará PlayStation Plus y PlayStation Now, no contará con títulos exclusivos desde el día de lanzamiento. La noticia generó malestar en los fanáticos y Jim Ryan, CEO de la compañía, defendió la decisión. Según sus palabras en una entrevista con Gamesindustry, si no obtenían ingresos de los exclusivos desde el inicio, no podrían sostener la calidad de los productos en el futuro: “Si hiciéramos eso con los juegos de PlayStation Studios, ese ciclo se rompería. El nivel de inversión que necesitamos para nuestros estudios no sería posible”.

El nuevo servicio de suscripción ofrecerá tres planes distintos, en los que por supuesto variarán los precios y beneficios que otorga cada nivel.