Threads: así es la app de Instagram para chatear con tus mejores amigos

Una vista de Threads, la nueva app de mensajería de Instagram

3 de octubre de 2019 • 13:31

Instagram anunció hoy la disponibilidad global de Threads, una aplicación disponible gratis para Android y para iOS (aparecerá en las tiendas a lo largo del día) que busca suplir la herramienta de mensajería instantánea de Instagram (los mensajes directos), aunque no la reemplaza: lo que aparece en un lado se refleja en el otro.

La diferencia es que Threads es un mensajero sólo para "amistades cercanas" y privilegia las fotos y los textos cortos. Los únicos contactos que pueden chatear en esa aplicación son los que en Instagram están identificados como mejores amigos (sirve en Instagram para, por ejemplo, publicar contenido que es sólo para ellos y que no se desea hacer disponible para el resto de nuestros seguidores).

A la izquierda, los mensajes de Threads, que también se ven en Instagram (pero solo los de los amigos cercanos); a la derecha, el estado automático para el mensajero

En Threads es posible compartir fotos, videos, mensajes, Stories y más. La app permite mantener el control de quién puede hablarnos. Estos contactos que son parte de nuestro grupo íntimo se pueden configurar en cualquiera de las dos aplicaciones. Threads se inspira (como otras funciones de Instagram) en Snapchat, ya que la primera vista está dedicada a la cámara: privilegia capturar el momento y compartirlo antes que ver qué están diciendo los demás. De hecho se pueden poner un acceso directo a esos contactos desde la cámara, para que compartirles una imagen sea lo más rápido posible.

Como en otros mensajeros, es posible definir un estado (estudiando, en viaje, etcétera); la aplicación será capaz de administrar ese estado en forma automática si el usuario lo permite, intentado determinar qué está haciendo en base a la ubicación, el movimiento y el uso de la batería. No obstante, no comparte la ubicación del usuario: sólo sugiere en su estado qué está haciendo (y por qué podría no estar respondiendo a un mensaje).