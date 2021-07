TikTok llega con su aplicación a Windows 10, pero no es lo que esperabas

Hace una semana Microsoft usó a TikTok como ejemplo de una aplicación que no estaba disponible para Windows 10, pero que podrá usarse en Windows 11 con su versión para Android, gracias a la capacidad que tiene el próximo sistema operativo de Microsoft de correr aplicaciones para smartphones con Android.

Quizá hubiera alcanzado con que esperaran un poco: TikTok está disponible desde hoy en la tienda de aplicaciones de Microsoft para Windows 10.

Alguien podría suponer que siendo una aplicación, la versión para PC será más sofisticada que el acceso web disponible hoy: pero saldrá desalentado, porque se trata, en rigor, del sitio de TikTok empaquetado para que funcione como una aplicación; corre dentro de Edge (el navegador de Microsoft basado en Chromium, como Chrome) y tiene el mismo aspecto.

La vista actual de TikTok para Windows 10

No es TikTok ni la primera ni la última en implementar esta tecnología, y no está mal: los videos no se ven a pantalla completa, con los nuevos reemplazando a los anteriores, sino más al estilo de Instagram o Twitter, es decir, una cronología sin fin de publicaciones. Una virtud (que también tiene el sitio, porque es lo mismo) es permitir la carga y publicación de videos en la plataforma (incluso programándolos), que hace unos días habilitó los videos de hasta 3 minutos de duración.

La deuda, todavía, está en poder crear contenido desde la app misma de Windows 10, como sí permite en Android o en el iPhone, aprovechando la mejora en las webcam y la posibilidad de sumar otro tipo de cámaras externas. Quizá venga en una próxima actualización.

