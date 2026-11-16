Tito Arciniega, Presidente de Microsoft Latinoamérica: “Cada vez más, el mundo está hecho para que un ser humano sea más independiente”

En una entrevista exclusiva con LA NACION, Tito Arciniega, Presidente de Microsoft Latinoamérica, señala que el problema de la IA no es la herramienta en sí, sino la mentalidad de las personas. Dice que aquellos que adopten esta herramienta van a desplazar a los que no lo hagan, y que tanto el juicio como la curiosidad son las dos cosas que él nunca le delegaría a un agente.

—En la última edición del informe Work Trend Index de Microsoft, acerca de cómo impacta la IA en el trabajo, se dice que el 65% de los usuarios tiene miedo de quedarse atrás con la IA ¿Es lógico ese temor?

—Hay un punto importante, que es la velocidad del cambio. Por eso, la gente no debería sentir miedo, sino que debería estar actuando, es decir, aprendiendo a usar esta herramienta, porque es cierto que entre una persona que usa inteligencia artificial y una que no va a haber una diferencia, y se va a ver en su desempeño.

—Para implementar correctamente la IA en las organizaciones, hay que rediseñar procesos, pero eso no ocurre en todas las empresas. Y al mismo tiempo, en los profesionales genera resistencia que les digan “tenés que hacer lo que hacías antes, pero de otra manera”. ¿Cómo se resuelve eso?

—Hay un tema que es fundamental. Si yo tuviera que graficar los procesos de negocio de cualquier empresa, con la complejidad en el eje “Y” y la cantidad en el eje “X”, en casi todas las empresas la curva sería asintótica: hay pocos procesos muy complejos, y normalmente la gente de tecnología se encarga de eso. Esos procesos hay que repensarlos, y ahí sí lo tiene que hacer tecnología. Ahí hay mucho dinero por ahorrar y por ganar. Pero hay decenas de miles de procesos que nadie ve, que son los que hace una persona normal. Y ahí hay la misma cantidad de dinero. Lo que la inteligencia artificial está permitiendo es democratizar eso: que haya personas que puedan cambiar la forma de trabajar y ganar eficiencia.

—Si gracias a la IA un empleado hace en dos horas lo que antes le llevaba toda la jornada, ¿qué pasa con el tiempo restante? ¿Quién lo gana?

—Yo creo que el empleado. Porque hasta ahora no he visto a nadie que me diga que le sobra el tiempo. De hecho, todos están saturados. Si miras todas las encuestas de empleo, la gente está súper desafiada por la cantidad de cosas que tiene que hacer. Lo que estamos viendo es que el 58% de los empleados encuestados dice: “Hoy puedo hacer cosas que antes no podía hacer gracias a que tengo esta tecnología, que me está quitando la parte que no me gustaba de mi trabajo”.

—Como ciertas tareas se automatizan con IA, los jefes piden a sus colaboradores que realicen tareas que no eran propias de su trabajo…

—Acá yo creo que el tema es cuánto de lo que uno hace estaba dedicado a una parte que se consideraba sumamente valiosa o no. Ese es el desafío. En tu caso, como periodista, si ahora la fase de investigación se acelera por la IA, de todas formas debes analizar esa data, e igual tienes que verificar que sea correcta. Y el criterio de si la vas a usar o no para el artículo que vas a escribir sigue siendo tuyo. Evidentemente, hay algo que funciona más rápido, pero al tiempo hay que dedicarlo igual. Por eso el juicio humano hoy se valora más que nunca, ya que las decisiones las seguirán tomando las personas.

—Hay trabajos más expuestos que otros a la IA, y algunos directamente van a desaparecer. ¿Cuáles serían esos puestos?

—No sé cuáles son puntualmente, pero efectivamente hay cosas que se pueden hacer más simples. Había mecanógrafos; ya no hay. Había operadoras telefónicas; ya no hay. Cada vez más, el mundo está hecho para que un ser humano sea más independiente. Y esto no es distinto a lo que está pasando ahora.

—En la industria se repite todo el tiempo que la IA viene a empoderar a las personas. En simultáneo, Microsoft acaba de anunciar uno de los retiros voluntarios más grandes de la historia. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra?

—Hay algo que es importante: se trata de una alternativa voluntaria, no es un despido. Cada empleado puede tomarlo o no, y seguir trabajando. Pero creo que lo que está pasando con muchas personas, ya con la experiencia, es que dicen: “Yo ya me quiero salir” o “Esto no es lo mío”. Entonces hay una facilidad para que puedan hacer algo que les guste y les entusiasme más. Sí creo que va a haber un reperfilamiento de personas en general. Personas que ven esto como una oportunidad enorme y le entran.

—¿Qué cosas de su trabajo no le delegaría a un agente de IA?

—Juicio. Te doy un ejemplo. En algún momento tuve que hacer una reorganización, cambiar estructuras. No era un tema de gente, pero tenía que definir nuevas líneas de negocio y cosas por hacer, y estaba solo con eso. Entonces usé la tecnología para que me dijera qué preguntas me debería hacer. No le pedí qué hacer, pero le pedí qué preguntas me debería hacer. Yo me había hecho tres preguntas importantes, y la IA me planteó cinco. La cuarta era sumamente importante y me hizo pensar de forma distinta. Pero nunca le dije “diséñame la organización”. Esa decisión sigue siendo mía. Y hay otra cosa importante: la curiosidad. Yo no delego la curiosidad, y creo que la IA me ayuda a ser más curioso, a preguntar más cosas, y con eso el juicio va a ser más interesante. Antes no había mucho tiempo para ser curioso.

—¿Qué consejos le darías a un administrativo que se pregunta qué hacer con toda esta revolución de la IA en el trabajo?

—Métete a la piscina porque así se aprende a nadar. Porque una vez que uno empieza a ver cómo se usa la IA, luego va mejorando y le va encontrando valor. Y en el momento en que le ves el valor, ya hiciste el switch. El temor es “¿la IA me va a reemplazar?”. Yo creo que una persona que tiene la mentalidad de uso de IA te va a reemplazar si tú no tienes esa mentalidad. Ese es el tema.

—¿Se está abriendo una nueva brecha entre los trabajadores que usan IA y aquellos que no la usan?

—Sí, definitivamente. Pero igual que hay una brecha entre los que usan teléfono, Instagram o lo que sea, eso va a seguir pasando. Lo importante es reinventarte, entenderlo.

—¿Qué opina de los que advierten que se están contratando menos juniors y que, entonces, en algunos años va a haber menos seniors?

—Esa conversación la tuve el otro día con clientes que están haciendo lo opuesto. Dicen: “No, no, no, yo quiero más juniors, porque el junior ya viene con la mentalidad”. Hay dos versiones, y las dos son válidas. Las personas que entienden muy bien la empresa y los procesos de negocio que hay, entienden la capacidad de la inteligencia artificial y se transforman: esto es dinamita, es lo mejor que hay.

—¿La IA le da más vida útil al talento “silver”?

—Es lo mejor que puede pasar, porque esa persona ahora entiende todo y lo puede hacer con otro nivel de eficiencia, puede mejorar las ideas. Esa es una parte. Después tienes al que entiende, pero no quiere cambiar nada. Pero en simultáneo tienes al joven, que en su cabeza ya viene con otra forma de hacer la tarea. Me pasó con el presidente de una compañía que me llama y me dice: “Tito, quiero inteligencia artificial”. Le digo: “¿Para qué?”. Y me cuenta: “Nosotros siempre tenemos un practicante, le damos seis meses de trabajo y con eso queda todo hecho. A este chico se lo dimos y en tres semanas lo terminó”. Le preguntaron cómo lo había hecho, lo revisaron y estaba todo bien. Y el chico les dijo: “Yo no voy a hacer esto así, de ninguna manera”. La gente que usa esto ya dice: “Hay una forma mejor de hacerlo”. Esa mentalidad se va a imponer.