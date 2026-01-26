Cómo la inteligencia artificial extiende la vida laboral de los trabajadores silver

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) está empezando a cambiar la idea de que la productividad de una persona va disminuyendo con la edad. En este sentido, un estudio reciente de la OCDE muestra que, en sus países miembro, el envejecimiento poblacional está obligando a las empresas a apoyarse cada vez más en trabajadores de entre 55 y 64 años. La clave no es la edad, sino la capacitación alineada con las habilidades que hoy demanda el mercado, y ahí la IA cumple un rol central para sostener y reactivar la productividad.

Este cambio no solo tiene que ver con una cuestión demográfica vinculada al aumento de la expectativa de vida y al descenso de la natalidad , sino también con la transformación del trabajo. La automatización y el uso creciente de robots reducen la necesidad de tareas físicas y elevan el valor de los roles basados en experiencia, criterio y conocimiento acumulado. En ese escenario, la IA no reemplaza a los trabajadores silver, sino que amplifica su aporte y extiende su vida productiva.

Sin embargo, en Argentina la situación es distinta. Según datos de Bumeran, cerca del 70% de las empresas locales no contrató empleados mayores de 50 años en el último año, y el talento silver representa apenas el 7,41% de la dotación de las compañías relevadas, a pesar del consenso sobre el valor de su experiencia y resiliencia. Por otra parte, uno de cada cuatro trabajadores asegura haber sufrido discriminación por edad, según la encuesta Talent Trends 2025 de Michael Page.

A esto se suma una brecha clara en el acceso a capacitación en IA. El estudio “Escasez de Talento, IA y Equidad”, de la consultora Randstad, muestra que mientras el 50% de Millennials y Gen X afirma haber recibido oportunidades suficientes de formación en IA, solo el 36% de los Baby Boomers accedió a este tipo de capacitación. El nivel de disconformidad crece a medida que avanza la edad: el grupo de 55 a 64 años es el que peor evalúa sus oportunidades de desarrollo en esta tecnología.

IA, experiencia y productividad

Aunque los empleados silver son minoría en las organizaciones argentinas, algunas compañías locales empiezan a mostrar un abordaje distinto. Newsan es uno de los principales grupos empresarios de la Argentina, que tiene una dotación de 3412 empleados. En esta firma, cerca de 400 personas tienen más de 55 años, lo que representa aproximadamente el 12% de la nómina.

Según explica Mabel Rius, la Directora de Recursos Humanos de la firma, para la compañía, el eje ya no pasa por la edad, sino por cómo la tecnología permite escalar la experiencia: “más allá de la experiencia técnica, hoy pesan la capacidad de aprendizaje continuo, la resiliencia y la adaptabilidad. Y en los líderes, la habilidad de entregar resultados en contextos que cambian, gestionando equipos diversos”, explica.

La ejecutiva menciona que Newsan está capacitando en IA de manera transversal, sin segmentación etaria, con el objetivo de evitar que la adopción tecnológica profundice brechas internas. “La IA no viene a reemplazar al talento senior, sino que la idea es que pueda delegar ejecución y poner el foco en la toma de decisiones basada en la experiencia”, agrega.

Una mirada similar surge desde el sector tecnológico. Jorge Payró, de casi 62 años, se desempeña como Country Manager para Argentina en Red Hat, una compañía global de software empresarial especializada en tecnologías open source. “Las personas que tenemos más edad hemos pasado por muchas etapas de cambios tecnológicos, organizacionales, culturales y hasta de comunicación interpersonal, por lo que estamos muy acostumbrados para adaptarnos ahora a la revolución que la IA”, dice el ejecutivo, que admite utilizar este tipo de herramienta en su trabajo.

De la misma manera, Payró observa que, a determinada edad, es habitual que muchas personas decidan dejar el ámbito corporativo para lanzarse como emprendedores o cuentapropistas: “En este caso, la IA también les ayuda, porque hoy una persona con mucha experiencia puede emprender sin una gran estructura gracias a esta tecnología, algo que hace 10 años era mucho más difícil”, ejemplifica.

Desde otra perspectiva, Ariel Albornoz, Head of Engineering en Aditi Consulting, que es una empresa de servicios de ingeniería digital, cuenta que, si bien en la industria tecnológica la edad no es una gran limitante si se considera que hay una buena parte de la población que trabaja en forma remota como contratada, cobrando en una billetera virtual por un trabajo de calidad entregado a tiempo, el problema local es el empleo formal registrado. “Mientras no haya una reforma laboral, la edad jubilatoria se mantiene en el mismo número desde hace décadas, lo cual condiciona el empleo en relación de dependencia. Algunos empleadores tienen prejuicios para emplear a alguien a quien le falten pocos años para jubilarse. Tampoco hay un incentivo para revertir ese proceso: hay programas de inserción laboral para jóvenes, pero no para contratar personal silver”, reflexiona.

Como experto en IA, Albornoz dice que esta tecnología no llega para cambiar nada en este sentido, sino que acentúa las tendencias que ya existían: “Las personas más grandes ven en la IA una herramienta para mejorar la productividad de lo que ya saben hacer, mientras que los más jóvenes la ven como un atajo en lugar de aprender lo que no saben. Nuestra industria requiere poco trabajo físico y mucho trabajo intelectual, lo que permite a las personas mantenerse productivas por más tiempo en la medida en que se mantengan actualizadas con la evolución tecnológica, ofrezcan lo que el mercado demanda, y contribuyan con experiencia previa para acompañar e impulsar los cambios”, agrega.

Como respaldo de esta mirada, estudios internacionales muestran que los jóvenes se posicionan como los principales usuarios de la IA, mientras que los silver muestran escepticismo y menor interacción, lo que marca una brecha global en confianza, capacitación y aprovechamiento digital. Por ejemplo, un informe del Centro de Bienestar Digital, impulsado por Cisco y la OCDE, señala que la adopción de inteligencia artificial avanza principalmente entre los menores de 35 años, mientras que los adultos mayores de 45 años muestran mayor reticencia y niveles de uso significativamente inferiores. Este dato refuerza la necesidad de establecer políticas de capacitación a lo largo de toda la vida laboral.

Al respecto, Payró menciona la iniciativa SilverTech, que capacita en Argentina a personas mayores de 50 años que atraviesan procesos de reinserción o reinvención laboral y buscan transformar su trayectoria a partir de habilidades digitales.

En un país como Argentina, donde la baja sostenida de la natalidad ya empieza a impactar en la estructura del mercado laboral y donde la escasez de talento es una constante, la discusión sobre la vida útil de los trabajadores silver cobra más relevancia. En ese escenario, la IA no resolvería por sí sola los problemas de fondo, pero se presenta como una oportunidad para las empresas que capacitan eficazmente a todo el personal a lo largo de toda la vida laboral y para que las personas mayores extiendan su productividad y vigencia profesional.