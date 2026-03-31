Tres meses después, Australia acusa a Meta, TikTok y YouTube de no filtrar el acceso a menores de 16 años

El organismo de control de seguridad en línea de Australia estudia acudir a los tribunales contra Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, según anunció el martes, al determinar que no están haciendo lo suficiente para impedir que niños australianos menores de 16 años usen sus plataformas.

Los expertos señalan que las cortes australianas podrían determinar qué medidas se puede esperar razonablemente que adopten las plataformas en virtud de las leyes que entraron en vigor el 10 de diciembre y que prohíben que niños pequeños tengan cuentas.

La comisionada de Seguridad Digital, Julie Inman Grant, publicó el martes su primer informe de cumplimiento desde que esas leyes entraron en vigor, en el que exige que 10 plataformas eliminen todas las cuentas australianas de titulares menores de 16 años.

El informe indicó que, aunque se habían desactivado 5 millones de cuentas australianas, un número considerable de niños australianos seguía conservando cuentas, creando nuevas cuentas y superando los sistemas de verificación de edad de las plataformas.

Inman Grant señaló en un comunicado que su oficina tenía “preocupaciones significativas sobre el cumplimiento” de la mitad de esas 10 plataformas. Su oficina estaba reuniendo pruebas contra las cinco, al considerar que no habían tomado “medidas razonables” para evitar que niños pequeños tuvieran cuentas.

Los tribunales podrían imponer multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de US$) por fallas sistémicas en el cumplimiento. La oficina de Seguridad Digital decidiría si inicia acciones judiciales contra alguna plataforma hacia mediados de año.

Las plataformas con restricción de edad que no están bajo investigación son Reddit, X, Kick, Threads y Twitch.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, afirmó que las cinco plataformas señaladas estaban incumpliendo deliberadamente la ley australiana.

“Las plataformas de redes sociales están optando por hacer lo mínimo indispensable porque quieren que estas leyes fracasen”, declaró Wells a los periodistas.

“Esta es la ley líder a nivel mundial. Somos los primeros en el mundo en hacerlo. Por supuesto que no quieren que estas leyes funcionen porque quieren que eso tenga un efecto disuasorio en la docena de países que, desde el 10 de diciembre, han salido a seguir el paso de Australia”, añadió.

Seguridad Digital identificó “malas prácticas”, como que las plataformas permitan intentos ilimitados para que un usuario supere sus métodos de verificación de edad y que inciten al usuario a intentar pasar el método de verificación incluso después de que se declarara menor de edad.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, dijo a The Associated Press que estaba comprometida a cumplir la prohibición australiana sobre redes sociales. “También hemos sido claros en que determinar con precisión la edad en línea es un desafío para toda la industria”, indicó el comunicado.

Snap Inc. informó que ha bloqueado 450.000 cuentas en cumplimiento de la ley y que continúa bloqueando más cada día.

“Snapchat sigue plenamente comprometida con la implementación de medidas razonables conforme a la legislación y con apoyar su objetivo subyacente de mejorar la seguridad en línea de los jóvenes australianos”, señaló Snap en un comunicado.

TikTok declinó hacer comentarios el martes y Alphabet, propietaria de YouTube y Google, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lisa Given, experta en ciencias de la información en la Universidad RMIT de Melbourne, comentó que esperaba que los tribunales decidan si las plataformas han tomado “medidas razonables” para excluir a niños pequeños.

“Si una empresa tecnológica ha dicho: Miren, implementamos verificación de edad, hemos hecho todos estos pasos. Eso es razonable. Aunque las tecnologías de verificación de edad son defectuosas, ¿de quién es la culpa? ¿Deberían rendir cuentas por una tecnología que no es 100% efectiva y que probablemente no vaya a ser 100% infalible en el corto plazo?”, planteó Given.

“Ese es realmente el meollo del asunto: lo que los tribunales consideren razonable”, agregó.

Reddit presentó una de dos impugnaciones constitucionales contra la prohibición de redes sociales ante el Tribunal Superior de Australia. La otra fue presentada por Digital Freedom Project, un grupo de derechos con sede en Sydney que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Ambas demandas sostienen que la ley es inconstitucional porque vulnera la libertad implícita de comunicación política en Australia.

Reddit indicó el martes que se fijó una audiencia preliminar para el 21 de mayo, cuando el tribunal establecerá una fecha para los alegatos orales.

AP