¿Un juego con cinco dimensiones? Cómo es Screenbound, el título que mezcla un juego 3D en primera persona con otro de plataformas tradicional

La empresa creadora de este videojuego indie, Those Dang Games, lo describe como un juego de cinco dimensiones, que si bien no es tan así, si es cierto que no le falta originalidad. Screenbound propone el desafío de mezclar un mundo tridimensional en primera persona en el que nos movemos mirando nuestra ubicación en un arcade visto en una pantalla bidimensional. De ahí que, como dicen sus creadores en chiste, sea un 5D… 2 más 3, tal como muestra este video:

¿Pero cómo funciona? La idea es simple, pero revolucionaria. Vamos a estar dentro de este mapa que nos deja movernos en todas las direcciones con la vista de un juego de acción en primera persona, pero con una especie de Game Boy (en este caso llamado Quantum Boy) en la mano, que nos permite ver a ese mismo mundo en una simple pantalla con vista lateral. Esto hace que los movimientos que hagamos se vean reflejados en ambos mundos, por lo que vamos a poder elegir entre una y otra vista para resolver el desafío de sus plataformas. Todos los movimientos van a ser simultáneos en ambos planos, pero los puzzles y desafíos del juego prometen darnos algún que otro dolor de cabeza con situaciones extrañas, que en una primera mirada no tendrían que tener lógica, pero la tienen si pensamos en todas esas dimensiones a la vez.

Screenbound nos va a dejar luchar en 2D y recolectar lo que ganemos en 3D, y también incluirá un modo de edición de mapas que va a desafiar nuestra mente por completo, mientras seguimos explorando los secretos de esta consola portátil que, nos cuenta el juego, encontramos en el garage de nuestra casa.

Sin fecha de lanzamiento, el primer trailer dió que hablar en la industria de los videojuegos, con una idea original aunque no del todo única, ya que varios títulos a lo largo del tiempo jugaron con el mix de dimensiones y los planos dentro de los títulos: sin ir más lejos, el último título de Mario Bros para Nintendo Switch. Pero claro, no de esta manera, donde ambos mundos interactúan al mismo tiempo y con los mismos movimientos.

¿Divertido o una máquina de mareos? Todavía falta para poder jugar su versión final, que ya se puede agregar a la lista de deseos de la tienda Steam para PC.

