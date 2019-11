La imagen de inicio de OS/2

Guillermo Mayoraz 20 de noviembre de 2019

En un viaje de encantadora nostalgia, hoy reinicié una gran cantidad de sistemas operativos.

Windows 95, Windows 98, el gran Windows XP, AmigaOS, BeOS, IBM OS2, NEXTStep, varias versiones de Mac OS y muchos más. Y no, no me metí en el Museo de Informática, simplemente entré en un maravilloso sitio web que se llama The Restart Page y que recomiendo a todo aquel con sangre de informático en las venas.

El sitio es genial, maravilloso, majestuoso. Basta con apretar reiniciar en cada cajita (expone todos los sistemas operativos disponibles en la vista inicial) para ver no sólo como cada sistema operativo se "iba apagando" (con sonidos y todo) sino que además podemos observar, en el reinicio, la carga de las BIOS, del bootloader y por supuesto del sistema operativo. hasta volver a The Restart Page.

Recomendado. Entrá y reiniciá todo lo que puedas. Luego volvé y comentá tu experiencia.

Los múltiples sistemas operativos disponibles para reiniciar y probar en el sitio