Uno accesible y otro gamer: Tecno lanza su combo de teléfonos GO 1 y POVA 6

A un año de su arribo al mercado local de la mano del grupo BGH, la firma china Tecno Mobile anunció la venta en combo de dos celulares de su actual catálogo de teléfonos móviles en la Argentina: uno es el Spark Go 1, un modelo accesible para el usuario que busca su primer smartphone, mientras que el otro es el Pova 6, un smartphone con una configuración orientada al público gamer.

Pova 6, el modelo gamer de Tecno

El teléfono Pova 6 de Tecno Mobile se destaca a la vista por su diseño gamer

El teléfono Pova 6 de Tecno está disponible en verde, gris y azul en sus versiones denominadas Comet Green, Meteorite Grey e Interstellar Blue. A simple vista se destaca por su diseño, enfocado en el público gamer y con una luz decorativa LED que se activa al utilizar el equipo.

Está equipado con Android 14 y cuenta con un procesador MediaTek Helio G99 Ultimate, una versión del chip de gama media que la compañía utiliza en su modelo Tecno Spark 20 Pro. Las especificaciones técnicas se completan con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. A su vez, cuenta con la función de RAM extendida, una modalidad que permite ampliar esta capacidad hasta 16 GB mediante el uso del espacio disponible en la unidad de almacenamiento.

Con una resolución FHD+ de 2436 por 1080 píxeles, el Pova 6 dispone de una amplia pantalla de 6,78 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con radio FM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth y NFC. También dispone del habitual sensor de huellas dactilares para validar la identidad del usuario y desbloquear el equipo, y se destaca la presencia del sensor de infrarrojos, una función poco habitual entre los smartphones del mercado, ideal para controlar televisores y otros equipos hogareños a distancia.

Tiene una batería de 6000 mAh, y está acompañado por un cargador rápido de 70 W. Respecto al sistema de cámaras, en la parte posterior dispone de un sensor de 108 megapíxeles que le permite registrar video en 2K, mientras que en la parte frontal se ubica la cámara selfie de 32 megapíxeles con flash dual.

Spark Go 1: el primer smartphone

El Spark Go 1, un modelo accesible del catálogo de Tecno Mobile

El Spark Go 1 es el otro modelo ofrecido por Tecno Mobile, equipado con un procesador Unisoc Tiger T615, acompañado por 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Su pantalla tiene una resolución HD+ de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y dispone de una batería de 5000 mAh, acompañada por un cargador de 15 W.

A diferencia del Pova 6, un modelo gamer, el Spark Go 1 es un celular acorde a su precio accesible, orientado a los usuarios que van a tener su primer smartphone para funciones diarias como llamadas, navegación, redes sociales y otras aplicaciones básicas.

Disponibilidad y precio

Tecno ofrece en combo el teléfono gamer Pova 6 con el Spark Go 1 desde $679.998 con un 10% de descuento y se pueden financiar hasta en 12 cuotas sin interés.

De forma individual, el Tecno Pova 6 está a la venta en su versión con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM desde 459.999 pesos y hasta en 6 cuotas sin interés. Además, el fabricante ofrece un 9% de descuento del 1 al 17 de agosto en su sitio oficial Tecno Store y en las tiendas físicas autorizadas.

Por su parte, el modelo más accesible de Tecno Mobile, el Spark Go 1, con 64 GB de almacenamiento y 3 GB de memoria RAM, está a la venta en un pago desde 129.999 pesos con un 15% de descuento.