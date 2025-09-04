Usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides, confirma un estudio

Un estudio revela que las personas que pasan mucho tiempo sentadas en el inodoro con el celular tienen un 46% más de riesgo de sufrir hemorroides que aquellas que no lo hacen. Los resultados del trabajo se han publicado en la revista PLoS One.

La investigación, liderada por Chethan Ramprasad en el Beth Israel Deaconess Medical Center (EE UU), analizó a 125 adultos sometidos a colonoscopias de cribado. Los participantes respondieron a un cuestionario sobre sus hábitos en el aseo y fueron evaluados por endoscopistas.

Dos tercios de los participantes admitieron usar el celular en el inodoro, en su mayoría personas jóvenes. Además, un 37% de quienes lo hacen pasan más de cinco minutos allí, frente a solo un 7% entre quienes no lo utilizan. Leer noticias y revisar redes sociales fueron las actividades más comunes.

Los autores señalan que estar sentado durante mucho tiempo en el inodoro podría aumentar la presión sobre las venas del área anal, lo que favorecería la aparición de hemorroides. Curiosamente, el esfuerzo durante la evacuación, considerado un factor de riesgo en estudios anteriores, no mostró relación en este caso.

Dejá el celular fuera del baño

Cada año, las hemorroides provocan cerca de cuatro millones de consultas médicas en Estados Unidos y generan más de 800 millones de dólares en gasto sanitario. “Nuestros hallazgos respaldan el consejo de dejar el móvil fuera del baño y limitar el tiempo en el inodoro a unos pocos minutos”, advierte la coautora Trisha Pasricha.

El equipo subraya que se necesita más investigación, pero recomienda una pauta sencilla: si la estancia se prolonga, quizá no se deba a dificultades para evacuar, sino a que la atención está centrada en la pantalla.