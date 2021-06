Útiles, divertidos y fáciles de hacer: los mejores bots argentinos de Twitter

Desde qué episodio de Los Simpson están pasando en la televisión hasta cuántas vacunas se están aplicando en el país, las cuentas bots de Twitter se están volviendo un espacio creativo y diferente en la red social de los 280 caracteres gracias al ingenio local y a métodos que no requieren saber programación para crearlos. Pero también generan polémica: luego de que un bot que publicaba en tiempo real los títulos de las canciones que sonaban al aire, la emisora FM Aspen decidió impedirles el acceso a esa información.

Aunque en ocasiones el término “bot” suele tener una connotación negativa en redes sociales, porque se lo asocia con cuentas que quieren hacerse pasar por usuarios humanos reales, en realidad son un uso lícito y heurísticamente muy rico de Twitter. Se basa en la automatización de una cuenta para tareas rutinarias y no está, en principio, violando las reglas de esta red social.

De hecho, Twitter destaca los usos innovadores y creativos de la automatización para enriquecer la experiencia de Twitter y señala que “la automatización también puede ser una herramienta poderosa en interacciones de servicio al cliente, donde un bot conversacional puede ayudar a encontrar información sobre pedidos o reservas de viaje automáticamente. Esto es increíblemente útil y eficiente para las pequeñas empresas, especialmente en un momento de distanciamiento social”.

En los últimos meses esta clase de bots se fueron multiplicando en nuestro país, con experiencias innovadoras como @cuantaVacunaAr que toma información oficial sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 y tuitea regularmente porcentajes de cada región del país.

Córdoba vacunó con primera dosis al 28% de su población

▓▓▒░░░░░░░ 28% — CuantasVacunasAr (@cuantaVacunaAr) June 10, 2021

Agustín Mario Giménez, un emprendedor digital que lidera proyectos como Bridge To Asia y Grow Escuela, desarrolló cinco bots muy populares. Mientras que dos (@BotDelMundial y @BotDeLosJJOO) sólo funcionan cuando se están desarrollando esas competencia, otros tres están corriendo actualmente y son muy exitosos: @BotDePelículas, que publica los títulos de películas hay para ver en TV y en las plataformas de streaming; @DeporBot, que anuncia cuándo hay partidos televisados de fútbol, tenis, boxeo, golf y más; y @LosSimpsonEnTV, con avisos de qué episodio se transmite en el cable.

▶️ Temporada 31 Episodio 6 - Marge, la leñadora

🗂️ Temporada 31

📂 Episodio 6

⏰ 19:38

📺 Star Channel pic.twitter.com/Erri6VwHld — Los Simpson en 📺 (@LosSimpsonEnTV) June 10, 2021

🏎️ Finales STC 2000 y TC 2000

🏆 Súper TC 2000

🗓 10/jun.

⏰ 12:00

📺 TYC SPORTS — Bot de Deportes (@DeporBot) June 10, 2021

🎞 Logan

🎬 James Mangold

📺 Star Channel

🗓 10/jun. ⏰ 22:00

📽 Acción pic.twitter.com/fx8ZfKgf4u — Bot de Peliculas 🤖🎞 (@BotDePeliculas) June 11, 2021

“Los hago con mi amigo Ariel Sanguinetti y tenemos una fórmula interesante: yo suelo tirar alguna idea o algo que veo necesario, ambos investigamos si no hay algo similar o si es posible de armar, y Ari lo desarrolla, ya que es quien tiene conocimientos de web-scrapping y programación. Actualmente hay opciones online que permiten que alguien con muy pocos conocimientos pueda armar algún bot básico para Twitter o Telegram”, explicó Giménez.

De hecho, así fue como Pablo Fernández -periodista especializado en productividad y bienestar digital, conductor del podcast de LA NACION Cómo fabricar tiempo- se animó a crear un bot aún sin tener conocimientos técnicos: “Me llevó muy poco tiempo hacer el primer test, lo hice en una tarde de fin de semana y no me tomó más de una hora. El mayor esfuerzo es mantenerlo y enriquecerlo”.

Inspirado en @tinycarebot y en lo que vio del usuario argentino @j_e_d, Fernández creó @unayudamemoria, un bot que “te recuerda cosas para hacerte el día más fácil”. Así, unió su interés por aprender a hacer bots sin saber programar con frases cortas en plan ayuda memoria. “A partir de ciertos temas que venía trabajando creí que estas frases podían venirle bien a mucha gente. Fue fácil hacerlo, pero obviamente me tomó tiempo; leí de todo en sitios como cheapbotsdonequick.com y ahora me ocupo de mantenerlo, editarlo y seguir sumándole nuevas frases”, explicó.

Si podés pensá un rato antes de contestar un mensaje que te enojó.

☃️ — Soy un ayudamemoria automático (@unayudamemoria) June 10, 2021

Recordá que si, por ejemplo, hoy no leés ni una página de un libro por día y querés llegar a diez en tres meses llegar a ocho no es un fracaso, sino un gran paso adelante. Vas a estar mucho mejor que cuando empezaste. Podés comenzar hoy.

📚 — Soy un ayudamemoria automático (@unayudamemoria) June 8, 2021

“La promesa de cheapbotsdonequick.com es que si sabés editar un texto podés hacerlo tuitear frases. Tenés que ser un poquito ordenado a la hora de empezar y cerrar oraciones para que no se rompa y listo. Se complejiza un poco cuando querés sumar imágenes, pero me parece una buena muestra de algo que se puede hacer en esa misma plataforma: es un caso de un bot que “pinta”, @softlandscapes”, puntualizó Fernández.

Giménez también cree que los bots de Twitter ofrecen muchas oportunidades para aquellas personas curiosas: “Me parece un formato espectacular por lo que le aporta a la comunidad digital, aún está poco explotado por estas latitudes y ofrece muchas variables: los que hago con Ariel son informativos, también hay algunos que interactúan y otros que hasta resuelven conversaciones o pedidos sobre temas puntuales”.

En su caso, además de un hobby hacer bots se volvió un trabajo, ya que por sus creaciones fue consultado por diferentes compañías y proyectos que querían tener los suyos. Así, él está detrás de otros bots de áreas variadas como clima, música, comida y trámites.

Pero mientras algunas compañías, tanto grandes como pequeñas, ven las posibilidades en los bots, otras prefieren darle la espalda o, al menos, impedir que terceros utilicen la información. Hasta la semana pasada la cuenta @AspenBot publicaba en tiempo real el título y el intérprete de cada canción que sonaba en FM Aspen 102.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Sin embargo, cuando estaba creciendo en repercusión tuvo que dejar de hacerlo.

Ahora mismo estás escuchando Africa - Toto — ¿Qué está sonando en Aspen 102.3? (@AspenBot) May 31, 2021

“Se ve que no les gusta mucho la existencia del bot. En esencia, cambiaron cierto componente de la página para que el @AspenBot no pueda funcionar”, le contó a LA NACION su creador, el usuario de Twitter @Roussiano. En su visión, la emisora buscaba que el interés en Internet por su música pasara por su sitio web y no por un bot: “Es como si dijeran: en nuestra página está lo que buscan”.