Verónica Silva: la argentina elegida entre 35 innovadores latinoamericanos

La argentina Verónica Silva, de 24 años, fue reconocida en la categoría Visionaria, como uno de los 35 jóvenes innovadores de América latina. Este hito se dio en el marco de la última edición del premio Innovadores menores de 35 de la revista MIT Technology Review en español, bajo el lema “Las soluciones no nacen, se hacen”. La publicación, perteneciente al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), reconoce anualmente a los jóvenes innovadores y emprendedores más talentosos de todo el mundo que están utilizando ciencia y tecnología para resolver problemas que afectan a la sociedad actual.

Esta oriunda de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, Silva fue seleccionada por crear la plataforma Apprendo, que une profesores particulares con alumnos en todo tipo de disciplinas y para todas las edades. Se trata de una plataforma que, además de promover la educación, es inclusiva ya que permite a profesores capacitados ofrecer sus clases para alumnos que tengan necesidades especiales.

De la idea a la app

Mientras era estudiante de administración de empresas y marketing, Silva detectó una oportunidad de innovar: “Nunca fui una alumna sobresaliente. Cuando estudiaba en la universidad, busqué un profesor particular para aprobar una asignatura, y a través de una búsqueda en internet, descubrí que no era una solución fácil de encontrar en la red, así fue cómo se me ocurrió lanzar la app”, cuenta esta joven, que actualmente está cursando la carrera de Analítica de Negocios. Se trata de una nueva propuesta de grado que combina Data Science con Administración de Empresas.

En concreto, a los 20 años, el primer paso para comenzar el desarrollo del negocio fue contarle la idea a sus profesores, quienes la asesoraron. “Yo no sabía nada de tecnología, no tenía tiempo ni dinero. No sabía ni dónde preguntar: así fue cómo realicé cursos de emprendedurismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también estudié por cuenta propia a través de cursos online”, cuenta. Y agrega: “Así, de a poco, me fui metiendo en el ecosistema emprendedor y participé de muchos certámenes, en los cuales no salí ganadora, pero me sirvieron para capacitarme sobre diseño de experiencia de usuario (UX), productos digitales y marketing, entre otras disciplinas”.

Silva continuó su camino generando alianzas con instituciones, lo que permitió crear su primera versión a los 21 años: “Esa app estaba llena de errores, pero servía para validar la idea con la gente. A partir de esa experiencia aprendí cómo se manejan las personas al transmitir clases extracurriculares”. Por esos días, también se capacitó con respecto a cómo es el proceso de educación extracurricular para unirlo con el mundo digital. Finalmente, a comienzos de 2020 lanzó la versión oficial de Apprendo.

“Hacer crecer este emprendimiento desde cero fue realmente un desafío. Tuve paciencia y resiliencia. Si bien gané un concurso, perdí como 50 previos”, se sincera.

Presente y futuro

Actualmente, Apprendo es la única app argentina enfocada en clases particulares, y convive con otras opciones de origen extranjero. A la fecha cuenta con unos 3 mil usuarios entre estudiantes y docentes. “Como objetivos para inicios de 2021 nos planteamos sumar nuevas funciones en base a un trabajo de campo muy fuerte que ya realizamos con los usuarios. Además, queremos empezar a ser rentables durante el primer trimestre”, cuenta Silva. Hoy al emprendimiento lo llevan adelante ella y un socio, y ambos cuentan con trabajos por fuera de Apprendo para obtener dinero. De hecho, ella, como freelance, se dedica a dar clases y charlas sobre emprendedurismo e innovación.

La joven premiada está feliz con el reconocimiento que obtuvo de la revista MIT Technology Review en español. “Este tipo de galardones son muy importantes porque si bien en este caso no entregan dinero, ser elegida por una organización tan prestigiosa es un orgullo, sobre todo luego de tantos años en el que me han cerrado muchas puertas”, cuenta, e insiste: “Es muy importante ser elegida como innovadora, porque están premiando las ideas y el esfuerzo. Además, como soy mujer también están promoviendo la diversidad dentro del ecosistema emprendedor”.

Orgullosa y sonriente, esta referente del emprendedurismo tecnológico en Latinoamérica reflexiona: “Estos premios son muy importantes porque marcan ejemplo para las demás personas, para que se esfuercen y luchen por convertir sus ideas en emprendimientos”.

