Game of Thrones: la preocupación de George R.R. Martin por el rumbo que está tomando la serie

George R.R. Martin, el autor de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego en la que se basó la serie de HBO Game of Thrones, señaló la quinta temporada como el momento exacto en el que David Benioff y D.B. Weiss se desviaron de las líneas maestras que les había dado para llevar sus libros a la pantalla.

Según revela el libro Tinderbox: HBO Ruthless Pursuit of New Frontiers, de James Andrew Miller, durante la quinta temporada la serie experimentó varios cambios por parte de sus showrunners, que se alejaron de los esquemas narrativos facilitados por Martin para que Game of Thrones sugiera una senda parecida a que de sus libros, a los que la trama de la ficción estaba a punto de sobrepasar.

Aunque al autor de la épica saga de fantasía, que sigue trabajando en la sexta y penúltima novela de esta historia, Vientos de invierno, no se pronuncia sobre la deriva de la serie, el libro sí que recoge declaraciones de su representante, Paul Haas. “George adora a Dan y Dave, pero después de la quinta temporada empezó a preocuparse por el rumbo que estaban tomando. Porque George sabe a dónde va la historia. Empezó a decir: ‘No estás siguiendo mi esquema’. Las primeras cinco temporadas fueron fieles al patrón de George. Después se desviaron de sus esquemas”, revela el representante del escritor.

Haas afirma, además, que el autor “no le dijo a nadie” quién ocupará el trono al final de las novelas. Sin embargo, Isaac Hempstead-Wright, el actor que encarna a Bran Stark en la serie y cuyo personaje termina reinando en Poniente, sugirió previamente que este final está directamente basado en los planes de Martin.

Todo parece indicar que los esquemas y la hoja de ruta trazada por Martin fue más sencilla de adaptar en las primeras temporadas ya que estas se basaban en los cinco libros ya escritos de la saga, mientras que a partir de la quinta la historia de la serie de HBO superó la trama de los libros y, sin un texto ya escrito en el que apoyarse, todo se complicó entonces.

El escritor destacó la actuación de Emilia Clarke como Daenerys Targaryen

El quinto libro, Danza de dragones se publicó en 2011, el mismo año en el que empezó la serie y con las dos últimas las novelas, Vientos de invierno y Sueño de primavera, aún sin terminar, lo cierto es que se desconoce porqué Benioff y Weiss diferían tanto de lo marcado por el novelista.

Por otra parte, el propio escritor es entrevistado en otro capítulo del libro de Miller en el que habla sobre la interpretación de Emilia Clarke como Daenerys Targaryen diciendo que: “Emilia Clarke estuvo genial. El papel de Daenerys es un papel difícil”. El autor agregó que: “De repente pasa de ser una niña a una mujer y comienza a darse cuenta de que tiene poder y autoridad. Hay una transformación que es increíble durante todo el transcurso de la serie”.

También dio a entender que el giro que dio Daenerys hacia la locura, convirtiéndose en una cruel villana en la última temporada proviene directamente de su visión personal, y señaló: “Tenés que encontrar una actriz que pueda ser muy convincente como una niña asustada al principio, pero también como la de ‘voy a patearte el trasero y quemar tu ciudad hasta convertirla en cenizas’, la mujer en la que se convertirá al final. Es un desafío”.

Mientras el escritor sigue trabajando en las dos últimas entregas, el universo de Game of Thrones continúa muy vivo ya que HBO Max tiene ya listo House of the Dragon una precuela que relatará cómo los Targaryen conquistaron Poniente con sus temibles bestias aladas.