Vintage Home Collection: una selección de espacios descatalogados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020

Tal como preludia su título, "Vintage Home Collection" ( https://vintagehomecollection.tumblr.com) presenta una extensa selección de fotogafías de diseño y decoración ambientadas en las décadas de los 60, 70, 80 y 90.

Las imágenes, que retratan espacios y ornamentaciones (acaso, breves paisajismos), son acompañadas por citas genuinas y por créditos de los libros y las revistas en donde fueron publicadas originalmente: Ladies' Home Journal Book of Interior Decoration, House & Garden's Best in Decoration, Celebrity Homes, The International Book of Lofts y Laura Ashley Style.