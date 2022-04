Viral en el cielo: crean un código QR con 300 drones iluminados con un enlace a una clásica broma online

Los códigos QR son un recurso tecnológico creado por la firma japonesa Denso-Wave en 1994, pero recién en la última década lograron imponerse en la vida cotidiana de la mano de los smartphones y diversos servicios digitales. Es una tecnología muy flexible, disponible para realizar diversas tareas, sea para abonar una compra, para ver el menú de un restaurante o acceder a un sitio web de forma rápida y sencilla desde la cámara de un teléfono.

Su diseño estandarizado permite ser utilizan en cualquier tipo de superficie, e incluso se puede crear el patrón de un código QR mediante las luces de una flota de drones en el cielo. Un ejemplo de este sofisticado despliegue se pudo ver en Shanghai para la promoción de un videojuego y el lanzamiento de un nuevo modelo de automóvil.

Además de los códigos QR, los drones iluminados en el cielo también sirven para elaborar diversas figuras en el cielo, un recurso que fue utilizado por el espectáculo del Super Bowl en 2017. Es por eso que, dada su versatilidad, es una tecnología que permite muchas aplicaciones creativas, como lo hizo la firma estadounidense Sky Elements con un enorme código en el cielo nocturno de Dallas.

Este despliegue se realizó el pasado 1 de abril, una fecha conocida en el mundo anglosajón como el Día de los Inocentes, donde muchas personas vieron un extraño símbolo que iluminó el cielo de la ciudad de Dallas: se trataba de un código QR creado con 300 drones.

¿Qué había detrás de ese símbolo? Lejos de ser un aburrido enlace a un sitio web corporativo, los responsables de Sky Elements apelaron a una típica broma de las redes sociales con un QR de 30 metros de ancho y otros 76 metros de alto que estaba conectado al videoclip Never Gonna Give You Up, un clásico de la década de los 80 de Rick Astley que supo ser la materia prima de un meme conocido en el mundo online como Rick Roll.