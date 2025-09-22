Watch GT 6: Huawei presentó sus nuevos smartwatches con batería de 21 días y que llegarán a la Argentina

La marca china Huawei renovó sus relojes inteligentes que sorprenden por sus características y construcción, pero por sobre todo, por su capacidad de batería por sobre la competencia (típicamente, el Galaxy Watch de Samsung y el Apple Watch), y que volverán a decir presente en nuestro país.

La estrella de la presentación internacional fue el Huawei Watch GT 6 Pro, un equipo que puede vincularse tanto con Android como con iPhone, con una caja de 46mm, cristal de zafiro para proteger su pantalla Amoled que alcanza los 3000 nits de brillo máximo y un cuerpo de titanio hexagonal de grado aeronáutico con un diseño con bordes marcados, y una corona que sobresale por su brillo y detalles

Puede recibir y responder mensajes, llamadas, y crear rutinas de entrenamiento super personalizables, como una nueva integración de medición para ciclistas con un novedoso potenciómetro virtual, que permite hasta emparejarse con sensores de bicicletas para un seguimiento super preciso del uso de la fuerza, junto con una mejora en el posicionamiento GPS, que permite seguimientos más cercanos en la ruta y mejores mediciones del kilometraje acumulado.

Además, para los amantes del deporte acuático, tiene resistencia de 6 ATM con certificación IP69, y en cuanto a salud, tiene la posibilidad de realizar electrocardiogramas, medir el oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco, e incorpora un sistema de medición del sueño y lo que la compañía define como la detección de emociones con el sistema TrueSense para anticipar cambios en nuestro estado de ánimo con un seguimiento de nuestro día a día.

El reloj inteligente Huawei Watch GT 6 vienen en dos versiones con caja de 41 y de 46 mm

Alertas y emergencias

El Watch GT 6 Pro tiene un sistema de detección de caídas personalizable: ante un golpe fuerte o un movimiento brusco que detecten sus sensores entenderá que podemos estar en peligro y puede avisar a un contacto o a emergencias. Nos dará unos cuantos segundos para responder, y si no podemos, el reloj hará la llamada pidiendo ayuda, similar a como funciona el Apple Watch.

Pero quizás lo más llamativo de estos equipos es que en comparación con equipos de características similares, es que su batería, que puede marcar un nuevo estándar. La marca asegura que estos relojes pueden llegar a durar hasta 21 días con una carga de batería en un modo de uso reservado, y 12 de uso normal diario. Muy por sobre otros relojes como los Apple Watch y los Samsung Galaxy Watch, que van de 30 a 80hs, y más cercanos a los relojes de Amazfit, que logran unos diez días de autonomía.

En la Argentina

En la Argentina está disponible la gama Watch GT 6 con opciones de 41mm y 46mm, de variados diseños y los mismos sistemas de medición con pantalla Amoled de alta definición que el Pro. La de 41mm tiene un perfil más elegante, redondeado y femenino, mientras que el de 46 será deportivo como el Pro.

La diferencia entre las versiones Pro y no Pro están en los materiales (caja de acero en el GT 6 vs titanio en el GT 6 Pro) y tamaño de cajas (el GT 6 tiene dos opciones) y en algunas funciones de software relacionadas con el seguimiento de deportes, más sofisticadas en el Pro (sobre todo para golf y buceo); todo lo demás es idéntico.

La versión GT 6 de 41mm viene en varios colores, incluidos negro, violeta y dorado, y junto con la versión de 46mm (en sus tres colores, negro, verde y gris) tiene un precio en preventa en Argentina de 476.099 pesos.

Los Watch GT6 Pro, con opciones en negro o plateado con malla marrón tejida respirable, tienen un precio de preventa de 618.299 pesos, y su versión de malla de titanio tiene un precio local desde 761.399 pesos.

Un reloj extremo para situaciones extremas

También Huawei presentó la evolución de su reloj más sofisticado, el Ultimate 2, que compite con los modelos Ultra de Apple y Samsug¿ng. En este caso, este reloj viene con cristal de zafiro, cuerpo de una aleación a base de circonio y tendrá un bisel de cerámica nanocristalina. Pero lo más sorprendente es que resiste situaciones extremas como el frío y grandes profundidades. Tal es así, que este reloj que puede soportar una inmersión de 150 metros y posee un sistema de sonar interno para comunicarse con otros buzos bajo el agua con mensajes que no dependen de una red inalámbrica, sino de la vibración del agua. Esto también sirve como un sistema de alertas y emergencias, que ante un caso de peligro, el reloj avisa a los demás que están cerca y permite usar a otros relojes como repetidores del mensaje de ayuda.

Este equipo, que se venderá en negro o azul y plateado, es una de las gamas más altas de smartwatches, y tendrá un precio en el país desde 1.427.399 pesos en preventa.

Las tablets de Huawei también vuelven a la Argentina

Una tableta MatePad 12 X PaperMatte de Huawei

Durante el evento se mostraron los nuevos smartphones de gama media, que posiblemente lleguen al país en 2026, algo que por ahora solo es un rumor; pero sí se confirmó la llegada de las tablets con pantalla mate, como la MatePad 12X PaperMatte Edition. Esta tablet pesa solo 555 g y mide 5.9 mm de grosor, posee una tecnología en su pantalla de 12 pulgadas que evita los reflejos (un 50% menos que la versión anterior) y le da una sensación al tacto símil papel, mientras que evita el pixelado en las imágenes como pasa en otros equipos mate.

Este equipo, que usa el sistema operativo HarmonyOS propio de Huawei, vendrá con teclado desmontable, y en su versión completa, incorporará el nuevo lapiz M-Pencil Pro, que permite cambiar el trazo dependiendo de la presión o activar funciones adicionales con movimientos. La compañía no aclaró el precio local que tendrán estos dispositivos.