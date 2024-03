Escuchar

WhatsApp suma cada vez nuevas herramientas para mejorar la comunicación entre sus usuarios. Una de ellas, que ya está vigente desde hace un tiempo, es la posibilidad de crear una lista de difusión, que permite mandar el mismo mensaje a varios contactos al mismo tiempo sin que los receptores sepan que forman parte de la lista. Sin embargo, muchas personas aún no saben usarlas y quieren saber cómo encontrarlas.

Cómo funciona la lista de difusión en WhatsApp

Cómo funciona la lista de difusión en WhatsApp

Las listas de difusión son listas de destinatarios guardadas a las que se le puede enviar mensajes sin necesidad de seleccionar a los contactos cada vez. Para crearlas, el emisor debe asegurarse que todos los contactos tengan guardado el número de teléfono en sus agendas telefónicas. Es importante aclarar que solo el emisor podrá comunicarse con los destinatarios, y si desea que entre ellos intercambien mensajes, tiene que generar un chat grupal.

El funcionamiento es simple: las personas seleccionadas reciben el mensaje en su chat individual con el destinatario. Es decir, ningún miembro de la lista de difusión tiene acceso al listado de contactos que pertenecen a una lista.

Esta función es útil para enviar anuncios, actualizaciones o cualquier otro tipo de información a un grupo de contacto sin tener que hacerlo individualmente. El mensaje puede ser enviado a 256 personas como máximo. Además, el mensaje no figurará como “reenviado” en la conversación, por lo que el receptor no sabrá que se mandó a varias personas al mismo tiempo. Es decir, nadie puede tener la certeza de si pertenece o no a una lista de difusión.

Cómo crear listas de difusión de WhatsApp

Para generar una lista de difusión, los usuarios deberán seguir las siguientes indicaciones:

Desde la ventana principal, ir a los tres puntos de la parte superior derecha

Hacer click en Chats, ir a Lisa de Difusión, luego a Nueva Lista

Buscar o seleccionar los contactos que quieran agregar

Apretar en Crear

Una vez generada, bastará con acceder a ella, enviar un mensaje, se recibirá por todos y cada uno de los contactos de la lista.

La “Lista de difusión” está disponible tanto para celulares Android como iOS

Una vez creada la lista, es posible cambiar su nombre. Para eso se debe abrir el listado de difusión. después, pulsar el icono “i” junto a la lista que quieran editar y en la pantalla “Información de lista” elegir el nombre, añadir destinatarios o eliminarlos.

En caso de que quieran eliminar la lista de difusión, los usuarios tendrán que apretar en Chats, luego ir a las Listas de difusión y deslizar a la izquierda la lista de difusión que quieran borrar. Por último, tocar en Eliminar.

Cómo encontrar una lista de difusión en WhatsApp

Para encontrar una lista de difusión, solo es necesario ingresar al chat de WhatsApp y en la lupa escribir, en vez del nombre de un contacto, el nombre con el que se guardó la lista de difusión. Inmediatamente aparecerá el listado y el emisor podrá escribir el mensaje que desee.

Es importante señalar que no es posible encontrar listas de difusión creadas por alguien que no sea uno mismo, dado que se trata de una función privada y personal de cada usuario.

