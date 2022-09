WhatsApp incorporará encuestas: para qué sirven y cómo se usan

En las últimas horas, se conoció que WhatsApp trabaja en una herramienta que tienen muchas otras plataformas, pero que aún no había sido sumada al servicio de mensajería. La app de Meta incorporará las encuestas con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios. Esta herramienta se implementará en futuras actualizaciones.

Gracias a su expansión durante los últimos años, WhatsApp tiene una enorme base de usuarios en todo el mundo y constantemente lanza actualizaciones con correcciones y nuevas herramientas para mejorar el funcionamiento y uso de la aplicación.

En ese universo, el servicio de mensajería está enfocado en mejorar una cuestión fundamental en la actualidad: el feedback. Las distintas plataformas todo el tiempo buscan saber lo que piensan sus usuarios del producto para así encontrar las fallas y la manera de mejorarlas.

Para eso se sumarán las encuestas, donde ciertas cuentas tendrán la posibilidad de responder preguntas de la app para mejorar el contenido de cara a futuras actualizaciones, según informó el sitio especializado WABetainfo. Concretamente, esto se tratará de un chat verificado al que los usuarios podrán ingresar solamente si reciben una invitación. A partir de allí, recibirán consultas para dar su opinión sobre las novedades que ofrezca WhatsApp, tanto en lo referido a nuevas funciones como en lo que tenga que ver con cambios en políticas de privacidad y cualquier tipo de modificación relevante.

Así se verá el chat de las encuestas en WhatsApp Gentileza WABetainfo

A partir de eso, la aplicación de Meta tomará esa información y decidirá qué hacer en el futuro. Este nuevo agregado estará disponible tanto para Android como para iOS y la versión de escritorio. Por supuesto que la función de las encuestas es optativa y cada usuario podrá elegir si quiere o no participar. En caso de aceptar la invitación y después desear dejar de formar parte en las preguntas de este chat, bastará con bloquearlo para no recibir mensajes o simplemente no contestar.

Por otra parte, es importante destacar que las respuestas no afectarán de ninguna manera la configuración ni la experiencia de la cuenta en la aplicación. Además, WhatsApp también aclara que nunca pedirá información privada por ese medio y que nunca hay que compartirla, incluso aunque la cuenta esté verificada.

Todavía no queda claro cuántos usuarios serán elegidos para participar en las encuestas o cuál será el criterio de selección. La herramienta aún se encuentra en desarrollo y tampoco tiene una fecha de lanzamiento definida, pero se espera que en un futuro cercano esté disponible al menos en alguna versión beta.

De esta manera, sigue la corriente de novedades en lo referido a la plataforma, ya que en los últimos días se conoció una interesante cantidad de noticias para el futuro. Además de la posibilidad de ocultar tu número al hablar con ciertas personas y empresas que no estén entre tus contactos, el servicio de mensajería también dio a conocer una nueva medida que trajo mucha polémica. En el corto plazo, todos los administradores de un grupo podrán eliminar los mensajes de cualquier participante del chat y no solo los propios.