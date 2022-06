WhatsApp Plus 2022: cómo es la última versión de la APK y cuáles son sus novedosas funciones

A partir de su lanzamiento, WhatsApp Plus, la alternativa no oficial de la popular aplicación, se convirtió en una de las plataformas con más descargas entre los usuarios de todo el mundo. La interactividad y diseño que ofrece, la catalogó como uno de los servicios de mensajería más prometedores del mercado. En el último mes, se estrenó la última versión (no oficial) de la APK y agregó funciones que podrán disfrutar los millones de clientes.

Las personas interesadas a tenerla en su celular seguir unos simples pasos:

Desinstalar la aplicación original de WhatsApp de tu celular.

Descargar la versión 20.00.0 de la APK a través de un buscador web.

de la APK a través de un buscador web. Comenzar con la instalación y aplicar el botón de fuentes desconocidas. Este paso es necesario y se realiza cuando se descarga una app ajena a Play Store. Para ello, hay que ir a Ajustes , ir a la sección de Seguridad y colocar el botón de Fuentes Desconocidas.

Este paso es necesario y se realiza cuando se descarga una ajena a Play Store. Para ello, hay que ir a , ir a la sección de y colocar el botón de Por último, se debe ejecutar el archivo.

Lo primero que hay que hacer, es desinstalar la versión oficial de WhatsApp MAG - Rommel Yupanqui

Entre las nuevas funciones que ofrece WhatsApp Plus se encuentra la novedad de que se podrá activar el modo avión, una función ideal para aquellas personas que buscan tranquilidad y tienen el objetivo de no prestar atención al celular en todo momento. En cuanto al tamaño de los archivos que se podrá enviar a tus contactos -fotos, audios y videos-también hay noticias: habrá un total de 50 MB.

Asimismo, se habilitará la opción de activar el modo oscuro. Este cambio no solo afecta al fondo de la pantalla en las conversaciones, sino que también a la tipografía. Además, se podrá elegir qué contactos pueden ver la frase “en línea” y también estará la posibilidad de programar mensajes para que le llegue a la persona que deseas en el momento indicado.

En cuanto a los estados, aparecerá la opción para que la aplicación te avise cuando visualicen lo que compartas y también te llegará la notificación de cuando uno de tus contactos esté conectado. Respecto de los famosos emojis, sumaron nuevos.

Por último, y entre las novedades con más repercusión, la nueva versión te permitirá realizar un listado de amigos cercanos. ¿Qué significa esto? que tendrás la posibilidad de conversar con usuarios de todo el mundo que también compartan su información.

El logo de WhatsApp Plus iproup

¿Es peligroso instalar apps no oficiales en tu celular?

Antes de realizar cualquier tipo de descarga en tu celular, hay que tener en cuenta varias cuestiones. En este caso, WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y obligatoriamente tiene que instalarse a través de los buscadores web que encontrás. Si bien la mayoría de los que se ubican son de confianza, siempre conllevan un riesgo para el usuario.

En cuanto a este tema, y si bien el diseño de la versión resulta atractivo, las personas deben saber que son implementaciones de desarrolladores desconocidos y a los que uno le permite el acceso a todas nuestras conversaciones. Por lo tanto, antes de realizar cualquier cambio o sumar funciones nuevas, hay que estar informado al respecto para tomar la decisión adecuada.