WhatsApp está posicionada como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo, motivo por el que se encuentra en constante actualización, una manera de estar siempre en las mejores condiciones para sus usuarios. Sin embargo, algunos de estos, en ocasiones, deciden buscar otras opciones, como la versión no oficial, llamada WhatsApp Plus, cuya APK en su versión v17.60 de este 2024 ofrece distintas funcionalidades a la original de Meta.

A su vez, puede ser descargada tanto en Android o iPhone, aunque hay que tener en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas de sumarla al dispositivo. También hay que considerar que se debe seguir un procedimiento para instalarla correctamente.

Requisitos de instalación

Para instalar y usar WhatsApp Plus de manera efectiva, tu dispositivo debe cumplir con ciertos requisitos, dependiendo el sistema operativo que tenga:

Para Android:

Se debe tener Android 4.1 o una versión superior.

Es necesario contar con una conexión a Internet, ya sea WiFi o datos móviles.

Hay que tener espacio suficiente para la instalación de la aplicación.

Para dispositivos iOS:

En este caso, el iPhone debe funcionar con iOS 10 o una versión más nueva.

También se requiere conexión a Internet, por WiFi o datos móviles, y espacio disponible para realizar la instalación.

Qué es WhatsApp Plus y qué beneficios tiene

Esta versión puede poner en peligro la seguridad del usuario

Esta aplicación es una versión modificada y no oficial de WhatsApp, que ofrece características extras no disponibles en la versión original, como por ejemplo, una personalización de la interfaz diferenciada, opciones avanzadas de privacidad y la posibilidad de enviar archivos de mayor tamaño. Un detalle fundamental es que WhatsApp Plus no cuenta con la aprobación oficial de los desarrolladores de WhatsApp original, lo que puede implicar ciertos riesgos de seguridad y la chance de ser sancionado con la suspensión de la cuenta por violar los términos de servicio.

El paso a paso para instalar WhatsApp Plus V17.60

En primer lugar, hay que hacer un respaldo de los chats en WhatsApp.

Además, como las copias de seguridad necesitan espacio en Google Drive, hay que contar con espacio de almacenamiento.

Luego, desinstalar la versión oficial de WhatsApp del dispositivo.

Descargar el archivo APK de WhatsApp Plus V17.60.

Permitir en el navegador la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

Proceder a instalar el APK ya descargada y aceptar los términos de servicio de WhatsApp Plus V17.60.

Una vez allí, se debe ingresar el número de teléfono del usuario, verificar la cuenta y configurar tu perfil.

De todas formas, hay que reiterar que no es una versión oficial, por lo que la versión original de WhatsApp se basa en su sólido compromiso con la seguridad y la estabilidad, con el respaldo de Meta. Mientras que WhatsApp Plus, al provenir de una fuente no oficial, implica ciertos riesgos, ya que no ofrece las mismas garantías de seguridad.

Por otro lado, otra de las contras de esta versión tiene que ver con que la aplicación oficial garantiza constantes actualizaciones en muchos dispositivos, lo que podría no pasar en Plus, por una compatibilidad limitada. En consecuencia, optar por la versión oficial garantiza un servicio seguro, innovador y de calidad que continúa evolucionando en un marco de mayor seguridad.

