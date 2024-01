escuchar

WhatsApp Plus es una aplicación que permite enviar mensajes escritos y audios a amigos y familiares, además de otras funciones. Esta app se instala con un programa APKs, un paquete para el sistema operativo de Android. Si bien suele suceder que los usuarios no descargan la versión oficial, es posible corroborar de forma sencilla, si se trata de la auténtica y última versión.

WhatsApp Plus: cómo saber si tengo la última versión del APK

Aquellos usuarios que quieran verificar si tienen la última versión de APK, deberán seguir los siguientes pasos:

Habilitar la última versión de WhatsApp Plus.

Ir a los Ajustes de la aplicación.

Buscar la pestaña de Ayuda, donde figurará un apartado que indica “Info de la aplicación”.

Hacer click en la opción y ver qué versión de WhatsApp Plus se tiene. Entre ellos pueden ser la de AlexMods o Yessimods , que son las más conocidas.

, que son las más conocidas. En caso de que el usuario vea otra versión, puede que hayan realizado cambios en WhatsApp Plus.

Los especialistas aconsejan a los usuarios que actualicen el APK para impedir las publicidades.

Los usuarios pueden saber si tienen la última versión de la app Shutterstock - Shutterstock

Qué hacer si no podés instalar WhatsApp Plus

En caso de que el usuario tenga complicaciones para instalar el WhatsApp Plus, tendrá que seguir unas instrucciones. En primer lugar, es importante recordar que el APK de WhatsApp Plus no se instalará si tiene el original de Meta.

Hacer una copia de seguridad de WhatsApp original y desinstalar la app.

y desinstalar la app. Volver a instalar el APK.

Los usuarios no podrán instalar WhatsApp Plus si Android lo registra como un virus. Para evitar que ocurra, hay que desactivar la opción de “Analizar las apps con Play protect” en Google Play.

Después, instalar el APK de WhatsApp Plus.

La app se pueden descargar en este link.

Cómo pasar lose chats de WhatsApp a WhatsApp Plus

Lo primero que hay que realizar es una copia de seguridad de todos los chats de WhatsApp.

Ahora hay que ir a los archivos del dispositivo, exactamente al almacenamiento interno del smartphone .

. En ese instante se debe crear una carpeta y llamarla “WhatsAppPlus” . Eso sí, tiene que estar sin espacios.

. Eso sí, tiene que estar sin espacios. Ahora hay que usar el buscador y coloca WhatsApp. Se podrá er una carpeta que dice Media.

En ese instante hay que copiar esos archivos y pegarlos en la carpeta “ WhatsAppPlus”.

Cuando se termine, se debe desinstalar por completo WhatsApp.

En ese momento hay que instalar el APK de WhatsApp Plus. Se puede usar este enlace .

. Colocar el número, código de seguridad y en ese instante saltará un mensaje de que se ha encontrado una copia de seguridad local.

Los usuarios deberán tener en cuenta algunos requisitos para ver si tienen la versión de WhatsApp Plus original Shutterstock - Shutterstock

¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial, como cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

