Workflow Station: probamos el dock de puertos portátiles para PC y Mac de Kingston

Kingston lanzó en la Argentina un producto muy particular, de nicho pero interesante, pensado para los que mueven constantemente archivos pesados y no pueden depender de conexiones a Internet donde la transferencia puede tardar un siglo. Este equipo, llamado WorkFlow Station, no es un dock de puertos común, sino un verdadero sistema modular de conectores que te permite tener una base enchufada siempre a la PC o Mac, mientras que podés intercambiar y llevarte los conectores a donde vos quieras, para reconectarlos a equipos, smartphones y otras computadoras.

No es para un uso cotidiano, sino que apuntado a profesionales de video, fotografía o creadores de contenido que necesiten y usen variadas tarjetas de memoria para transferir fotos y videos entre cámaras o equipos. Es especialmente atractivo, además, para los usuarios de las portátiles más recientes, que eliminaron varios puertos de conexión para hacer más delgados y estilizados los equipos.

Módulos de conexión

El truco está en que no es una pieza única que va conectada a una PC, ni un disco, ni siquiera una base con varias entradas, sino que su sistema es modular e intercambiable. Esto significa que podés dejar la base en una PC y llevarte los mini puertos a donde vos quieras, ya que son como “cassettes” (si tenés más de 30 años entendés la referencia) que mediante una entrada USB-C se conectan a cualquier computadora. Del otro lado, estos puertos modulares (que pueden comprarse por separado), pueden variar entre lectores de tarjetas, puertos USB de alta velocidad y otros formatos.

Por supuesto, ya existen bases de conexión múltiples para almacenamiento externo (los típicos que tienen incluso enchufes SATA para discos rígidos, USB y tarjetas), más económicos, pero Kingston busca ofrecer una herramienta más sencilla.

El Workflow Station de Kingston es un sistema modular para leer tarjetas, discos externos y más

En la caja viene la base que se conecta por un cable USB-C a USB-C a la PC o Mac. Además, vamos a tener una fuente de energía que también deberemos enchufar. En esta base se pueden conectar hasta 4 “mini puertos”, que son intercambiables y que, como ya mencionamos, son portátiles. Dentro del kit viene uno incluido, con entradas para USB 3.2 gen 2 y USB-C, mientras que el lector de tarjetas UHS-II SD y de tarjetas microSD se vende por separado. Cada módulo tiene un conector USB-C, por lo que se podrá enchufar en cualquier computadora con el cable adecuado. Es decir, no hay que llevar el dock a la computadora de “destino”, aunque si tenemos una segunda base será más sencilla la conexión.

Dicho esto, la practicidad y el uso que se le puede dar va a depender del tamaño de los archivos a transferir, y de cuán organizado sea tu método para mover archivos. Esto es, sin dudas, una solución para quienes manejan varias tarjetas y transfieren los archivos de un equipo a otro en un estudio, o que necesitan mover varios conectores de transferencia a la vez. No así para quienes usan tarjetas ocasionalmente, ya que no encontrarán utilidad en la movilidad de los “mini puertos”, porque en si, una tarjeta SD o un disco externo ya son portátiles por diseño. Pero si necesitás muchas transferencias de alta velocidad en simultáneo, no hace falta conectar y desconectar, ya que con los cuatro puertos de base podemos conectar hasta ocho tarjetas o discos a la vez, utilizando un solo puerto de la PC.

En cuanto a la potencia y el soporte, como decíamos, está pensado para video y transferencias grandes, ya que tiene soporte para puertos USB 3.2 gen 2, que alcanzan velocidades de 1600 MB por segundo, algo que viene muy bien para trabajar con videos 4K de alta calidad o bien, para los que ya experimentan con 8K que empieza a aparecer en los nuevos smartphones y en las cámaras de última generación. Dicho esto, esa no será la velocidad final, ya que luego vamos a depender de la velocidad de transferencia de cada tarjeta de memoria o equipo USB que conectes al dock, así como también la transferencia de nuestro hardware en la PC (y de si estamos transfiriendo varias cosas a la vez o no).

Los docks y la base están construidos en plástico, que puede no parecer una solución elegante, pero si funcional para el peso, ya que la base completa pesa menos de 300 gramos, mientras que cada mini hub pesa solo 30 gramos.

En la Argentina se va a poder conseguir en las semanas próximas aún con precio a confirmar. En los EE. UU. se vende a 130 dólares la base con un conector, y a 35 dólares cada conector extra.