Xbox en la Argentina: restock de consolas, precios e inflación y el futuro lejano del cloud gaming

El cambio de mentalidad en Xbox se ve desde lejos. El intento por cambiar la manera de consumir videojuegos se ve y se siente desde dentro de Microsoft. El modelo que hizo triunfar a Spotify en la música y a Netflix en la TV se está acercando lentamente al mundo de los videojuegos de la mano de Xbox Game Pass. En el mundo, la lucha de consolas se vive como un partido de fútbol con hinchas y fans, partido que las marcas no pretenden jugar.

PlayStation tiene un exitoso modelo de venta de juegos exclusivos con millones de fanáticos en el mundo y en la Argentina, y aventaja a la plataforma de Microsoft en venta de consolas casi 2 a 1, con 115 millones de PlayStation 4 y 9 millones de PS5, versus 50 millones de Xbox One y 5 millones de Xbox One X|S, según estimaciones de VGChartz.

Pero Xbox apuesta a otra manera de consumir sus productos, que puede convivir sin problemas con su competencia, sea Sony o Nintendo. Este modelo es el de suscripción, que se puede conseguir en la Argentina por poco más de 1400 pesos al mes e incluye un catálogo de cientos de títulos que tiene clásicos, exclusivos de Xbox como Forza, Halo y Gears of War, pero también los deportivos de EA como FIFA y Madden. Este modelo verá también un crecimiento por los frutos de la reciente compra de Bethesda por parte de Microsoft que suma al catálogo los Fallout, Doom, Elder Scrolls y el prometedor Starfield presentado en la E3 2021 con otros 27 juegos que se sumarán desde el día uno a Game Pass.

Estos juegos, en su mayoría, pueden jugarse tanto en PC como en consola y en países como los Estados Unidos y dentro de poco México y Brasil, se podrán jugar directamente desde los celulares por streaming, mediante el servicio xCloud sin necesidad de consolas o computadora (y que compite con Google Stadia y Amazon Luna, entre otros); en este último caso, todo el procesamiento del juego se hace en un servidor, que le envía al usuario sólo el resultado (lo que se ve en pantalla) como si fuera una película interactiva.

Stock de Xbox para el día del niño

Pero el cuello de botella para llegar a la nueva generación de juegos, principalmente en nuestro país es, por un lado, el altísimo y hasta ridículo costo de las placas de video potentes (hoy muy demandadas en todo el mundo para minar criptomonedas) o de la imposibilidad de conseguir una Xbox Series X|S por falta de stock. Aunque esto, según Bernardo Camacho, Gerente para América Latina de Xbox, estaría a punto de cambiar: “Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para poder llegar al Día del niño, ahora en agosto, con productos suficientes en la Argentina y que la gente pueda encontrar las consolas” y ante la repregunta confirma, sin dar números exactos de stock, que “El día del niño vamos a tener consolas. Ya están inclusive en tránsito, es una buena noticia y todos los fans por nuestras redes sociales nos estaban pidiendo por más, obviamente es un paso a la Argentina y también en Chile, Colombia, Brasil, y el resto de la región.”

Bernardo Camacho, de Xbox

Pero la posibilidad de comprar estas consolas no es el único problema que afronta la región. Un gran ejemplo que se vive día a día con la otra consola altamente deseada de última generación, la PlayStation 5, es que por el faltante de stock (hay tandas de pocas consolas de reposición) los valores de reventa son restrictivos, pasando los 300.000 pesos por una consola que tuvo de precio lanzamiento hace menos de 6 meses de 75.000 pesos.

“El precio sugerido por ahora todavía se mantiene (la Xbox Series X, la más potente, se lanzó a 99.000 pesos). Por supuesto, es un precio sugerido porque en Argentina, con la inflación y con la tasa cambiaria, suele variar. Dependerá del momento en que aterricen las consolas o el producto en territorio argentino, ahí tocará entender cuánto fue la tasa de cambio, después vemos de modificarlos y después, nuestros aliados de los retailers o de las cadenas lo analizarán. Pero la intención sí es mantenerlo, para que no se vea un incremento que sea por fuera de las capacidades de compra que tiene el público”, afirma Camacho.

Pero con el cambio de idea, que pasar de vender juegos a vender una suscripción, también llega la idea de jugar donde se pueda, o donde sea. Esto incluye en los planes de Xbox a largo plazo no dependan de un hardware exclusivo, sino que sea abierto: con una consola, con un Android o iPhone por streaming, con una PC o bien directamente desde la tele, con apps para Smart TVs: “No queremos que sea ni una u otra plataforma, sino, precisamente el valor agregado que está ofreciendo Xbox hoy por hoy es que nosotros somos una marca completa de videojuegos”, cuenta Camacho y agrega: “Si bien nacimos con consolas y nos encantan las consolas, nuestro objetivo es hablarle a los 2800 millones de personas en el mundo que juegan algún tipo de videojuego en algún tipo de dispositivo, ya sea una consola, que más o menos 600 millones de jugadores, o ya sea una computadora, celular o tableta. Entonces, con eso en mente, hemos tomado la decisión de, primero hablar de los rumores que había antes de ‘las consolas ya no van a existir, van a desaparecer’. No sólo no desaparecieron, sino que lanzamos por primera vez dos consolas en un mismo lanzamiento (en referencia a Series S y la Series X). Queremos es que la gente escoja los juegos que le gustan, que elija el dispositivo que prefiere, ya sea consola, celular, tableta o lo que fuera, y que pueda jugar con sus amigos.”

xCloud es el servicio de streaming de videojuegos de Xbox; Microsoft planea una versión para televidores, que no requiere hardware adicional al gamepad

xCloud en la Argentina: por ahora, no

Por ahora, la Argentina no está en los planes de la expansión de juegos por streaming, admite Camaño: “En cuanto a Cloud Gaming o jugar en la nube, eso justo es un servicio nuevo que implica una complejidad grande, ya que es distinto cuando estás en una suscripción de música, de entretenimiento, de televisión o películas. En esos casos es muy fácil porque la interacción es de punto A a punto B: uno arranca una serie y es un sistema lineal, no hay ningún tipo de sincronización o dinámica con la serie o con la canción”. En los juegos por streaming es vital la conexión a Internet, que no sólo debe entregar en tiempo y forma lo que el usuario ve del juego, sino que no haya demora en registrar sus reacciones y cómo influyen en el desarrollo del juego.

Esta complejidad de la que habla es uno de los impedimentos estructurales que tiene la Argentina, por lo menos, en el corto plazo: “Los videojuegos requieren una tecnología muchísimo más avanzada porque cada uno está corriendo su propio juego y hay una dinámica distinta con la interacción de la tecnología; no solamente depende de Microsoft, sino de la infraestructura tecnológica que tenga cada país, una red 5G. Y adicional a eso, nos toca trabajar con las empresas de telecomunicaciones para hacer ciertas modificaciones en las señales, para que la experiencia sea óptima. Estamos haciendo testeos, va muy bien.”

Este método de juego en la nube podría ser adoptado por gamers que no tienen el dinero para comprar una consola o una PC gamer, pero si podrían pagar los 1500 pesos mensuales de un servicio por streaming con cientos de juegos para elegir, sacrificando quizás, el deseo de jugar los populares juegos exclusivos de PlayStation o Nintendo, que por ahora no ofrecen planes similares, salvo por el PS Plus Collection de PS5, que es más reducido y no tiene juegos de lanzamiento.

El costo del gaming para los argentinos

No cabe dudas que los argentinos son gamers, son apasionados por sus juegos. Hoy el país tiene un gran número de entusiastas que aman armar sus PCs, o que son fanáticos de las sagas de PlayStation como Uncharted, God of War o The Last of Us o de las de Xbox como Halo, Gears of War o los Forza. Pero el constante aumento de precios debido a la inflación hace que jugar se convierta cada vez más en un lujo que un entretenimiento

Según Camacho, estas variaciones en los precios hacen que su producto Xbox Game Pass sea cada vez más atractivo para los jugadores de nuestro país. “América Latina es la región con mayor índice de jugadores que han saltado a la suscripción del Game Pass. Es la región en el mundo que en mayor velocidad hemos crecido y entre los jugadores que tienen consola, en proporción, somos los que más pagamos la suscripción a Game Pass. Ahora, eso pasa porque la Argentina, Brasil o Colombia han tenido tanto inflación como condiciones de variables país que son sumamente complicadas de manejar. y que encarecen los productos. Por eso los latinoamericanos pasamos tan rápido y adoptamos de forma tan intensa los servicios de Game Pass y Game Pass Ultimate en nuestros países, porque en lugar de estar pagando 100.000 pesos por una consola y 5000 pesos por cada juego, uno tiene la suscripción y con ella accede a cientos de títulos sin costo adicional.”

Una Xbox One X (negra) y su hermana, la Xbox One S (blanca)

Pero el cambio de precios y los aumentos son el mayor miedo para los que desean adoptar Xbox. El costo aumentó en los últimos años y si, por ejemplo, Microsoft decidiera equiparar el precio del abono mensual con los Estados Unidos dejaría de ser una opción viable, ya que en la Argentina cuesta (su versión Ultimate) poco más de 1400 pesos finales, mientras que en EE. UU. es de 15 dólares, algo cercano a los 2500 pesos: “por ahora, en el corto y mediano plazo, de acá a diciembre, la idea es mantener los precios. No queremos estar incrementando permanentemente y más en una suscripción donde muchos argentinos lo que quieren es tener el pago mes a mes, no quieren que le estén cambiando a uno el cobro automático de la suscripción”, afirma Camacho y suma: ”Queremos mantenerlo lo más posible; por supuesto, esto está sujeto a cómo va subiendo la tasa de cambio y se comporta el peso argentino contra el dólar. Pero nuestra intención sí es que sea lo más estable posible, para que no haya cambios abruptos en un año.”

Las ganancias en la región

Algo que suele escucharse mucho dentro de las comunidades es que cuando las empresas como Microsoft “pesifican” sus precios, “van a pérdida” en la región. Ante esta pregunta, el Gerente de Xbox para Latinoamérica asegura que la apuesta es más fuerte que la ganancia: “no sé si la palabra correcta es subsidiados, pero sí. En términos de hardware no es rentable, por ponerlo de esa manera. Pero nosotros vemos la imagen siempre un poco más allá. Si te pones a pensar, nosotros como compañía hemos tomado decisiones muy interesantes, donde estamos moviendo los cimientos de la industria. Por ejemplo, sacar una suscripción de 10 dólares dependiendo el país, mensuales, en lugar de estar vendiendo cada juego a 60 dólares o 4000 o 5000 pesos por juegos por un lado, impacta la venta”, y agrega: “Por otro lado, haber tomado la decisión de los juegos, que son principalmente multijugador, tipo Apex o Fortnite, que ahora tengan el free to play, que no se necesite ni siquiera la suscripción Gold, eso también va en contra de la venta de suscripciones. Si te ponés a pensar, para Halo, la noticia de que va a tener multijugador gratis, pues eso también va en contra de la venta del juego”.

“Lo que nos importa es que más jugadores puedan estar jugando estas franquicias, que se enamoren de cada uno de los juegos, de cada uno de nuestros personajes. En el corto plazo puede haber un impacto financiero, pero el punto que nos importa es que haya más jugadores jugando nuestros juegos y que haya más gente disfrutando de la tecnología. Es como se monetiza, poco a poco, con las suscripciones y hay que buscar maneras creativas. Pero sí es una realidad que lo que queremos es invitar a todos los argentinos a que usen una Xbox; más allá de si somos rentables con X o Y producto, lo importante es que toda esa pasión que tienen en la Argentina y toda esa comunidad tan grande en videojuegos es que ellos puedan disfrutar de nuestros diferentes títulos. Y ahí tenemos juegos fuertes como Minecraft, Forza o Halo. Si te pones a pensar teníamos 5 estudios de desarrollo hace dos años y hoy tenemos 23, por lo que vamos a tener cientos de juegos exclusivos.”

