Xiaomi: cambio de generación y pantalla trasera para competir con el iPhone 17

Del lado de Xiaomi viene una confirmación y un rumor. La confirmación es que pasará sin escalas del Xiaomi 15, su teléfono estrella que presentó en octubre último, al Xiaomi 17 el mes próximo, tal como adelantó el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, en una publicación en la red social china Weibo. Aunque el ejecutivo no lo dijo, en la industria toman la decisión como una forma de “emparejar” las generaciones de equipos de Xiaomi con las de Apple, que este viernes pondrá en venta el iPhone 17 en todo el mundo. Y es más: el Xiaomi 17 vendrá en tres versiones, la normal, la Pro y la Pro Max; como en la familia de smartphones de Apple, este último será el más poderoso de los tres.

Pantalla trasera secundaria

Lo que Weibing no declaró, pero de todas formas se filtró en redes, es que Xiaomi usará el bloque de las cámaras traseras -que como el de los nuevos iPhone, ocupa todo el tercio superior del dorso del teléfono- para incluir una pantalla secundaria de tamaño reducido. Eso sugiere un video publicado en la misma red social que luego fue eliminado.

¿Para qué es esta pantalla? Tendrá al menos dos funciones básicas. Una, mostrar alertas, notificaciones de aplicaciones, un reloj cuando el teléfono está en espera, y mucho más en base a widgets de información. Y dos, servir de visor para usar las cámaras traseras para una selfie, en la grabación de un video o para que una persona retratada tenga un adelanto de cómo aparece en el cuadro de la imagen, al estilo de lo que habilitaron los celulares plegables con tapita, tipo el Xiaomi Mix Flip 2.

Así luce el Xiaomi Mi 11 Ultra, con triple cámara principal acompañado por una pequeña pantalla para selfies

De ser cierta esta característica, el Xiaomi 17 Pro/Pro Max estará lejos de ser el primer smartphone de la compañía en incluir algo así; el Xiaomi 11 Ultra ya probó en 2021 el mismo concepto, pero con una pantalla muchísimo más pequeña de lo que parece que incluirá este nuevo modelo; no es raro que Xiaomi pruebe una idea, la deseche y vuelva a ella años más tarde con tecnología más avanzada, como hizo con su sistema de montura de lentes externas para las cámaras de sus celulares.

Xiaomi ofrece en el Mi 11 Ultra una pantalla secundaria integrada en su módulo principal de triple cámara

Ahora lo hará, según las filtraciones, con una pantalla muchísimo más grande y útil. La familia Xiaomi 17 será, además, la primera en usar los chips Snapdragon 8 Elite Gen 5 que Qualcomm adelantó hace unos días. Y según rumores varios el Xiaomi 17 Pro tendrá una cámara principal de 50 megapixeles, un zoom óptico de 5x y un gran angular con macro. Todos, con lentes Leica.

La apuesta clara está en lograr el impulso que le permita a Xiaomi, tercero en ventas mundiales de smartphones hace años, acercarse a Apple, usual segundo, y acortar la distancia con Samsung, usual primero (en 2023 Apple superó a Samsung en ventas anuales, y desde entonces están cabeza a cabeza). En el segundo trimestre del año tenía el 14,4 por ciento de los envíos, contra el 15,7 por ciento de Apple (su periodo más flojo, previo al debut de la nueva generación de iPhone), según datos de IDC publicados hace dos semanas.