YouTube quiere dominar los televisores con IA, códigos QR y miniaturas diferentes

YouTube va a mejorar la calidad de los videos de su plataforma para que se vean mejor en pantallas grandes como los televisores, donde también facilitará las compras con códigos QR.

La TV es una gran fuente de ingresos para youtubers

El televisor parece que recupera el puesto de rey de la casa, como reflejan los datos de los creadores: en el último año, el número de canales de YouTube que obtienen seis cifras o más en ingresos a través de pantallas de televisión ha aumentado en más del 45 por ciento.

Miniaturas de hasta 50 MB

Para acompañar este crecimiento, la compañía pretende optimizar los contenidos al formato de pantalla más grande del televisor, y lo hará a empezando por las miniaturas de los videos, que para causar “una primera gran impresión”, admitirán tamaños de archivo de hasta 50MB, como ha informado en una nota de prensa.

Al elevar el límite -actualmente es de 2MB-, las miniaturas podrán mostrarse en calidad 4K, como ha explicado YouTube en una nota de prensa. Los límites también se ampliarán en el tamaño del archivo del video que se cargue en la plataforma, para “permitir archivos originales de aún mayor calidad”.

IA para mejorar los videos viejos

Los cambios beneficiarán a los videos más antiguos o de menor calidad, porque YouTube va a usar la inteligencia artificial para generar automáticamente resoluciones más altas, empezando por aquellos con una resolución inferior a 1080p, que podrán escalar de SD a HD.

La compañía explica que los usuarios de la plataforma podrán seguir viendo los videos con sus resoluciones originales, aunque la resolución mejorada se indicará en la configuración, siempre que los creadores hayan permitido el escalado.

Compras con QR

Para descubrir nuevo contenido, se mostrarán vistas previas inmersivas en la página principal. Y si la búsqueda se inicia desde el canal de un creador, se mostrarán más vídeos del canal en la parte superior de los resultados.

Por otra parte, y para facilitar la compra a través de los vídeos, estos mostrarán próximamente un código QR que, al escanearlo con el móvil, abrirá directamente la página del producto