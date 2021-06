Las salmoneras fueron prohibidas, por unanimidad, en Tierra del Fuego

Por qu茅 la salmonicultura era una amenaza para el equilibrio del ecosistema. El impacto de la Ley en la pesca artesanal de centolla.

La Argentina se convirti贸 hoy en el primer pa铆s del mundo en prohibir la salmonicultura, actividad comercial que compromete el ambiente marino y afecta a las comunidades costeras.

Pablo Villegas, legislador del Movimiento Popular Fueguino, es el autor de la ley que fue sancionada esta tarde en la Legislatura provincial, con fundamentos en la protecci贸n y conservaci贸n de los recursos naturales para un desarrollo econ贸mico sostenible.

Las instalaci贸n de salmoneras en el Canal de Beagle representa una amenaza ambiental para dicho ecosistema marino. Foto: Gentileza Sin Azul No Hay Verde

La salmonicultura comprende la siembra y cosecha intensiva de salm贸nidos bajo condiciones controladas para fines comerciales. Se engorda a los salmones en 鈥渏aulas flotantes鈥, mediante una t茅cnica de origen noruego de los a帽os 麓60 que solo es posible en ambientes ricos en biodiversidad.

Entre las consecuencias de este tipo de explotaci贸n, se cuentan la presencia de algas t贸xicas, la introducci贸n de especies ex贸ticas, la alteraci贸n del equilibrio del ecosistema y el uso intensivo de antibi贸ticos.

Uno de los impactos m谩s directos se ver谩 reflejado en la pesca artesanal de centolla . Codiciado internacionalmente por la calidad de su carne, este crust谩ceo reina en los mares subant谩rticos cercanos a Ushuaia. La experiencia de atraparlos. Qu茅 amenaza la sostenibilidad de su explotaci贸n.

Para servir en una fuente un kilo de carne, se necesitan cuatro ejemplares grandes, trampas subacu谩ticas instaladas a m谩s de cien metros de profundidad, pescadores que dominen el arte de evitar las peligrosas pinzas del animal y todo el poder de la naturaleza: de cada 10.000 huevas que ponen las hembras de las centollas, s贸lo sobrevive un 10%.

Pesca de centolla en Puerto Almanza/ Video: Sebasti谩n Pani

As铆 de especial es esta actividad, que tiene epicentro en el sur del sur, en un pueblito de playa rocosa y una treintena de casas de chapa y madera con aparejos apilados entre margaritas silvestres.

El pueblo de Almanza est谩 ubicado a 75 kil贸metros de Ushuaia y debido a la centolla, se hace algunos a帽os se convirti贸 en una parada gastron贸mica obligada de la zona. Mariana Eliano - Lugares

Para conocer todos los secretos de este trabajo artesanal hay que ir a Ushuaia, recorrer 75 km de ruta para llegar a Almanza y hacer desde ah铆 otros 11 km de ripio por la ruta J hasta desembocar en Punta Paran谩.

All铆, un pu帽ado de botes se mece en el Canal Beagle, a la espera de que los pescadores los monten para salir a cabalgar esas fr铆as aguas hasta recoger sus codiciadas cosechas de seis patas y dos pinzas. Ese tesoro, ese oro rojo que el mar alberga, se sirve en los restaurantes directamente desde la gigantesca pecera natural ubicada a pocos pasos, a unos $2.800 por unidad.

El fruto que les depara a diario el oc茅ano est谩 en boca del mundo por su calidad, pero tambi茅n por ser emblema de lucha contra la instalaci贸n de empresas salmoneras, a las que acusan de degradar el lecho marino con su explotaci贸n intensiva.

Las centollas se reproducen una vez por a帽o, en primavera. Mariana Eliano - Lugares

Pero la extracci贸n de las centollas tambi茅n es una preocupaci贸n desde el punto de vista de la sostenibilidad de la especie: no se est谩n reproduciendo.

La inquietud es tal que cient铆ficos del Conicet trabajan en un proyecto piloto para "producir" centollas en laboratorio y "sembrarlas" en el mar.

El Instituto Nacional de Investigaci贸n y Desarrollo Pesquero (INIDEP) asegura que, sobre la base de estudios realizados en especies similares, como los king crabs, puede suponerse que esta especie vive 14 a帽os, aproximadamente.

Se reproducen una vez por a帽o. En la primavera es el momento en que hacen eclosi贸n los huevos que las hembras portan durante diez meses. Cada una alberga unas 10.000 cr铆as, de las que apenas el 10% sobrevive. Las larvas pasan por tres subestad铆os hasta adoptar la forma reconocible de un cangrejo. Pero vayamos descubri茅ndolas de a poco, como cuando se las consume.

"Ara帽a" marina

La centolla es un crust谩ceo que vive en aguas con temperaturas de entre 4潞 y 15 掳C, y que es comercialmente explotado desde hace m谩s de 60 a帽os. Sin embargo, se sabe que los y谩manas, pueblo originario canoero y n贸mada, la consum铆an por su alto contenido proteico. Las atrapaban con horquillas de madera hechas con ramas, actividad que estaba a cargo de las mujeres, tal como se detalla en un proyecto de ley presentado en Diputados para declarar Ushuaia "Capital nacional de la centolla".

En el Mar Argentino tienen presencia tres familias de la especie, de las cuales la m谩s difundida es la Lithodes santolla, conocida como centolla com煤n, austral o magall谩nica.

Las redes que se utilizan para pescar centolla. Mariana Eliano - Lugares

Tiene un exoesqueleto (esqueleto externo) articulado y un caparaz贸n con numerosas p煤as. Se reproducen una vez al a帽o y tambi茅n anualmente cambian su cubierta para crecer. De octubre a diciembre hay veda para su pesca.

Si bien se han detectado ejemplares en aguas profundas hasta el sur de Brasil, es en la Patagonia m谩s austral donde ejerce su reinado a un centenar de metros bajo la superficie.

En el Canal Beagle, la totalidad de la captura se realiza exclusivamente en forma artesanal mediante trampas (redes c贸nicas donde el animal entra, pero no puede salir) dispuestas en l铆neas de 10 y en las que se coloca cebo, a base de restos de carnicer铆as. Las trampas son fondeadas entre tres y siete d铆as, al cabo de los cuales se revisan, se retira la captura y se seleccionan los animales. La ley establece que pueden atraparse s贸lo los ejemplares machos con un caparaz贸n mayor a 11 cm.

Experiencia

Esta actividad forma parte de la denominada Ruta de la Centolla, el circuito gastron贸mico y pesquero que une Almanza con Punta Paran谩, frente a la chilena isla Navarino.

Fernando Monje es marinero y marplatense. Hace dos a帽os revisa a diario las trampas que instalan los due帽os del restaurante Puerto Pirata.

Fernando Monje con una centolla reci茅n pescada en mano. Mariana Eliano - Lugares

"Caminan mucho bajo el agua, hay que buscarlas y por eso a veces tenemos que mover las trampas. Sacamos entre 60 y 70 por d铆a. Casi todas 鈥揳firma鈥 se consumen en el restaurante". El resto se vende a otros locales gastron贸micos u hoteles de Ushuaia.

Una centolla macho puede medir unos 50 cm con las patas abiertas y pesar casi 2 kilos. Son poderosas: sus pinzas pueden cortar un dedo humano.

El centoll贸n tambi茅n se consume. "Es un cangrejo m谩s chico, de carne m谩s firme y con sabor m谩s fuerte", dice Fernando, encargado de llevar a los turistas, futuros comensales, a experimentar una peque帽a dosis de su vida cotidiana como pescador artesanal. Los invita a subir a un zodiac y, tras una breve navegaci贸n, les muestra c贸mo se sacan las centollas de las redes fondeadas a escasa profundidad y estrat茅gicamente rellenas con varios ejemplares.

Diana M茅ndez, la 煤nica mujer capitana de barco en la provincia, due帽a junto con su familia de Puerto Pirata. Mariana Eliano - Lugares

"El INTA convoc贸 a los pescadores artesanales para ver si quer铆amos abrir la puerta del rancho para que el visitante comiera el producto de mar directo del canal, y se sumaron alrededor de diez establecimientos", explica Diana M茅ndez, la 煤nica mujer capitana de barco en la provincia, due帽a junto con su familia de Puerto Pirata, donde en un pu帽ado de mesas comunitarias los viajeros prueban la especialidad de la casa.

En esa cocina faenan al animal antes de meterlo en agua hirviendo, durante cuatro minutos. Tambi茅n se le extraen las v铆sceras, para que la carne no tome gusto amargo. El secreto para que la centolla tenga el m谩ximo sabor es hervirla en la propia agua del mar. No se le agrega ni una pizca de sal.

"Hace 25 a帽os que estoy en Tierra del Fuego, y desde 2014 en Punta Paran谩. En los 煤ltimos dos a帽os nuestra mayor preocupaci贸n 鈥搒e帽ala, siendo voz de 40 familias鈥 es la amenaza de que se instalen ac谩 grandes salmoneras. Es una actividad que Noruega tiene prohibida en sus canales".

Salmoneras

Gustavo Lovrich, investigador del Conicet, trabaja en el Centro Austral de Investigaciones Cient铆ficas (CADIC) de Ushuaia y les pone cifras concretas a los temores de los pescadores.

"Las salmoneras son jaulas marinas gigantescas, un tipo de crianza que cada vez tiene menos aceptaci贸n en el mundo porque es una pr谩ctica altamente contaminante, deja los fondos del mar muertos, afecta la diversidad, introduce una especie ex贸tica con alto riesgo de escape y da帽a la fauna aut贸ctona, que se engancha en las redes".

Cada verano, de los 煤ltimos cinco a帽os, hubo visitas de ballenas en el canal, y si cambiaran las condiciones f铆sico-qu铆micas del agua es posible que los peces y crust谩ceos que son su alimento se fueran. Las ballenas, tambi茅n.

"Pero hay m谩s. Las salmoneras afectan a la fauna marina m谩s peque帽a, el plancton, y a las centollas reci茅n nacidas, cuya poblaci贸n pende de un hilo", advierte el cient铆fico. De acuerdo con la fundaci贸n Rewilding Argentina, responsable del programa marino Sin azul no hay verde, los qu铆micos que se usan para combatir los par谩sitos del salm贸n afectan a los ejemplares juveniles de centolla.

Crust谩ceos dentro de las redes c贸nicas que se usan durante la pesca artesanal. Mariana Eliano - Lugares

Tan delicada es la situaci贸n que en el CADIC trabajan en un plan piloto en el que desarrollan t茅cnicas para repoblar el canal de centollas. El plan es tenerlas en criadero de tres a seis meses y luego liberarlas en naturaleza. Tardan de cinco a siete a帽os en crecer.

El problema principal es que no se est谩n reproduciendo. 驴Por qu茅? Una de las hip贸tesis m谩s fuertes, adem谩s de la acidificaci贸n del agua, es que no se aparean porque鈥 son tan pocas que no se encuentran. En las d茅cadas del 80 y del 90 se pescaban cerca de 300 toneladas por a帽o en el canal. Ahora, seg煤n Lovrich, la cantidad merm贸 tanto que s贸lo se atrapan entre 30 y 50.

El plan de "fabricar" centollas beb茅 se inspira en otros similares que se desarrollan en Estados Unidos con langostas y cangrejos. "Necesitamos diez a帽os para ponerlas en el agua, hacerles un seguimiento y ver si sobreviven o no. En una temporada produjimos 25.000 centollas y las mantuvimos a temperatura controlada en el criadero. Tenemos el plan piloto, pero hay que pasarlo a escala productiva. Es una decisi贸n de la provincia, pol铆tica y de fondos. Porque es un gran desaf铆o tecnol贸gico 鈥揳dvierte Lovrich鈥 rastrear animales que miden 4 mil铆metros".

Pesca artesanal con redes c贸nicas donde el animal entra, pero no puede salir. Mariana Eliano - Lugares

Lino Adill贸n est谩 al frente del restaurante Volver, en Ushuaia, desde hace 31 a帽os. Acerc贸 a la Legislatura un proyecto propio para que se limiten las futuras licencias de pesca a argentinos que residan en Ushuaia, y si se trata de sociedades, que tengan un 80% de capital nacional.

Paseo por el canal de Beagle. Mariana Eliano - Lugares

"Tom茅 un rol activo porque tenemos una preocupaci贸n constante. No nos podemos relajar. Estas industrias no s贸lo afectar铆an la salud del mar, sino tambi茅n el sustento de muchas familias. Queremos que se sancione cuanto antes la ley que proh铆be la actividad, porque en Chile tiene 40 a帽os de desarrollo y ya no les queda d贸nde seguir produciendo", explica. De hecho, las 谩reas en las que se planeaba la instalaci贸n de estas jaulas fueron presentadas, crudamente, como "puntos de sacrificio".

De Camillis reconoce que la pesca artesanal, como toda actividad comercial, debe tener controles. "Pero la mirada de los pescadores es sostenible porque los animales son el recurso que les da de comer todos los d铆as. La actual vicegobernadora present贸 a fines del a帽o pasado un proyecto prohibiendo la presencia de salmoneras, con lo cual esperamos que sea ley este a帽o", dice.

"Las condiciones para filmar bajo el agua en el canal son impresionantes. Tiene una visibilidad 煤nica y bosques de algas de 40 metros de altura. Es un paisaje subacu谩tico bell铆simo, con rayos de sol que atraviesan la fronda鈥 Ni hablar de que a veces 鈥搒e entusiasma De Camillis鈥 nos encontramos con ballenas鈥 Quiero que la comunidad siga teniendo acceso a lo mismo que veo yo cuando buceo".

