Actualizaron a uno de los SUV más vendidos del mercado con más seguridad y confort

Renault Argentina lanzó la actualización 2025 del Kardian, su SUV compacto que lanzó el año pasado y logró superar las 10.000 unidades vendidas en el país, con un buen rendimiento dentro del segmento B-SUV. La novedad central es la llegada de la versión Iconic 200 EDC, que reemplaza a la Premiere Edition y se posiciona como tope de gama.

Así, la gama queda a partir de ahora conformada por tres opciones: Evolution 156 MT, Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC. El principal cambio en todas es que incorporan una pantalla multimedia de 10,1” (reemplaza a la anterior de 8″) con sistema operativo OpenR Link, mientras que la versión Iconic suma un cluster digital de 10,2” y tapizados de cuero.

El Kardian fue el primero fabricado en América Latina en incorporar la nueva identidad visual de la marca, en debutar con la plataforma modular Renault Group Modular Platform (RGMP), el nuevo motor turbo 1.0 y la caja de cambios de doble embrague.

El Renault Kardian en la nueva versión versión Iconic

Sigue destacándose en seguridad con seis airbags y 13 sistemas de asistencia a la conducción, que le valieron ser reconocido por CESVI Argentina como el vehículo más seguro del año y galardonado con el “Auto de Oro” en los Premios Crash Test. La gama suma la ampliación de la tecnología frenado autónomo de emergencia (ABS), que ahora también detecta peatones y ciclistas, según explicó la marca. Además, la nueva versión Iconic incorpora luces altas y bajas automáticas.

La versión Iconic incorpora luces altas y bajas automáticas

En lo que es tecnología se introducen los servicios conectados en la versión Iconic, disponibles a través de la app My Renault. Los usuarios podrán acceder a geolocalización del vehículo, monitoreo del estado en tiempo real, rastreo en caso de robo (en alianza con Ituran Argentina) y operaciones remotas como activar luces o la bocina. El servicio será gratuito por tres años, gracias a la telemetría con módem 5G y eSIM integrada.

Ahora todas las variantes llegan con una pantalla multimedia de 10,1”

En diseño, la variante Iconic se distingue por el tapizado de cuero, consola central elevada, iluminación ambiental personalizable y techo bitono. Se suma además un nuevo color a la paleta: Azul Acero (siguen Gris Cassiopée, Gris Estrella, Blanco Glaciar y Negro Nacré). También se distingue por sus llantas diamantadas de 17”, antena tipo shark y parrilla en negro brillante.

En la alternativa tope de gama viene con tapizado de cuero

La mecánica continúa sin modificaciones, con el 1.6 de 115 CV y caja manual de 5 marchas para la alternativa Evolution 156 MT y el motor 1.0 turbo de 120 CV y caja automática EDC de doble embrague en las versiones Evolution e Iconic. Los precios para agosto de toda la gama son los siguientes:

Evolution 156 MT: $30.400.000

Evolution 200 EDC: $34.010.000

Iconic 200 EDC: $37.290.000

Además, se ofrece con financiación a tasa 0% a 12 meses de hasta $13.000.000 a través de Mobilize Financial Services.