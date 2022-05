Test drive: Fiat Toro Volcano, la líder se renueva con todo

La Fiat Toro es, de alguna manera, una pionera. Porque fue la primera camioneta compacta lanzada en nuestro país (2016) y porque sabe conjugar con su diseño y sus cualidades lo que la marca italiana llama Sport Utility Pickup (SUP), o sea, una chata de tamaño mediano que puede usarse tanto para trabajar como para las actividades diarias o los viajes en familia, muy al estilo SUV. Esas características la convirtieron rápidamente en un éxito, no solo por el volumen de ventas sino porque les marcó el camino a otras marcas sobre un segmento que no había sido atendido con anterioridad. De hecho, hasta hace un tiempo esa porción del mercado estaba compuesto por la Toro y la Renault Duster Oroch, a las que en los últimos tiempos se le sumó la Ford Maverick y se estima que próximamente llegue la Chevrolet Montana, lo cual habla a las claras del potencial de este formato.

En 2021 llegó el último restyling de la segunda generación que incluía una nueva versión y nuevas mecánicas. Entre ellas, la de esta Volcano Nafta (también hay una versión diésel) que fue la que probamos y que se encuentra entre la entrada de gama Freedom (nafta y diésel) y la nueva tope Ultra (solo gasolera). Como siempre, llega importada de Brasil.

El interior de la Fiat Toro Volcano fue completamente renovado

¿Y qué es lo más destacado de esta actualización? La mecánica, ya que esta variante estrena un nuevo nuevo motor naftero con turbo Firefly 270 de 4 cilindros en línea, 1.3 L de cilindrada, inyección electrónica multipunto y cadena de distribución, que entrega 175 CV a 5750 rpm y 27,5 kgm (270 Nm, de ahí el nombre) de torque desde las 1750 rpm, asociado a una caja automática de 6 velocidades con levas al volante. La tracción, en este caso, es simple (solo las versiones diésel son 4x4).

Motor: naftero con turbo

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 1332 cc

Válvulas: 16

Potencia: 175 CV a 5750 rpm

Par: 27,5 kgm a 1750 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

El conjunto es el mismo que equipa al Jeep Compass MY2022. Y realmente es un cambio notable respecto del anterior (el E-TorQ EVO 1.8 L de 130 CV que se sigue ofreciendo en la Freedom). No solo por los 40 CV de más sino por los 10 kgm de par, que se hacen notar claramente en el pedal cuando se necesitan respuestas rápidas y sin vacilaciones (en eso interviene la muy bien relacionada transmisión) y también en el andar tanto en ciudad como en ruta, donde trabaja muy relajado.

Las prestaciones son muy buenas para ser una pickup: acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 8 s y alcanza una velocidad máxima de 193 km/h. Pero no solo eso, sino que los consumos son contenidos comparada con la anterior versión: en ciudad demanda 10,3 L/100 km, mientras que en ruta a 120 km/h necesita 8,9 L/100 km, lo cual le brinda una autonomía interesante gracias a su tanque de 60 L.

En esta actualización de la Fiat Toro se le agregó una pantalla táctil de buena interfaz y 10,1"

El estilo SUV queda claro en el confort de marcha que ofrece esta Toro: es suave, silenciosa, con suspensiones que absorben muy bien las imperfecciones del terreno y una dirección precisa y directa que transmite mucha seguridad. Lo mismo puede decirse de su comportamiento dinámico, donde se la siente firme y estable en rectas y curvas, aunque con una leve tendencia a rolar. Un detalle: si bien el radio de giro fue mejorado (ahora es de 12,2 metros) sigue siendo amplio, lo cual se siente cuando se realizan maniobras en espacios reducidos.

Seguridad y confort

Un punto para destacar y que se relaciona con lo anterior (la onda sport utility) es que esta actualización incorporó más elementos de seguridad a los que ya venían de serie (7 airbags, frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, control de tracción avanzado con ABS off-road, asistente de arranque en pendiente, sistema de control de transferencia de torque, y demás) y que ahora incluyen varias ayudas a la conducción: asistente de frenado precolisión, monitoreo de presión de neumáticos, alerta de cambio de carril involuntario y sistema automático de luces altas, todos los cuales se pueden controlar desde la central multimedia.

En cuanto a la estética, la Toro siempre se destacó por su diseño moderno y deportivo y sus medidas generosas (4,995 m de largo, 1,844 m de ancho y 1,735 m de alto), con una distancia entre ejes importante (2,99 m) que redunda en un buen espacio interior. Igualmente, mantiene el despeje (21,1 cm) y los ángulos de ataque (26°), ventral (22°) y de salida (28°), que permiten aventurarse fuera del camino sin preocupaciones.

Largo: 4,945 m

Ancho s/c espejos: 1,845/2,033 m

Alto: 1,735 m

Distancia entre ejes: 2,99 m

Despeje: 211 mm

Ángulo ataque: 26°

Ángulo salida: 28°

Ángulo ventral: 22°

Volumen caja carga: 937 L

Capacidad de carga: 670 kg

Capacidad del tanque: 60 L

Peso: 1732 kg

Neumáticos 225/60 R18″

En este facelift se ve una renovada parrilla en forma hexagonal más grande (luce el logo de la marca y la bandera italiana), que se acopla con un nuevo capot y con el bullbar integrado en el paragolpes delantero, además de las renovadas llantas de aleación y el conjunto óptico replanteado con faros full LED.

En el interior (que conserva una buena calidad de materiales y terminaciones) se hicieron algunas reformas para brindar mayor funcionalidad y comodidad. Por ejemplo, la butaca del conductor se regula eléctricamente lo cual permite conseguir fácilmente la posición de manejo. Asimismo, todos los comandos están distribuidos de manera de estar bien a mano.

Al respecto, entre el equipamiento destacado destacan el cargador inalámbrico para smartphones, la nueva central multimedia integrada en la enorme pantalla táctil 10,1″ (con GPS incorporado) compatible con Android Auto y Apple Carplay vía Bluetooth o USB, el tablero digital de 7″ y la cámara de retroceso, los sensores de estacionamiento delanteros y traseros, entre otros.

El precio sugerido de esta Toro Volcano es de $6.022.300 y está acorde con los valores del mercado.