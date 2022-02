Test drive: manejamos el Jeep Compass Limited 2022

La propuesta del Jeep Compass siempre fue muy clara: gran confort, mucho equipamiento, mecánica confiable y versatilidad de uso. Por eso, tuvo una gran aceptación entre el público al punto de convertirse en el SUV mediano líder en ventas (más de 12.000 unidades entregadas desde el lanzamiento de la segunda generación en 2017). Con una gama compuesta por cuatro versiones 4x2 (Sport, Longitude, Longitude Plus y Limited Plus) y una 4x4 y diésel (Trailhawk), el año pasado se lo sometió a una segunda actualización. Y probamos el tope de gama entre los nafteros, el Limited Plus.

Los cambios estéticos son pocos y sutiles. El frente fue apenas modificado para darle más musculatura mientras que se le agregó un nuevo paragolpes que hizo que mejorara en un 33% el ángulo de ataque (pasó de 16,2° a 21°) lo cual es muy bueno para sortear los permanentes obstáculos de nuestras calles sin que toque abajo. Estrena, además, llantas de aleación de 19″ (que calzan neumáticos 235/45 R19″) y luces full LED en ópticas y antiniebla. La carrocería bitono le da deportividad y los detalles en cromado le otorgan un toque de distinción, como para mejorar una silueta que siempre fue de las más atractivas del mercado.

Largo: 4,404 m

Ancho: 1,819 m

Alto: 1,632 m

Distancia entre ejes: 2,636 m

Despeje: 202 mm

Ángulo de entrada: 20,9°

Ángulo de salida: 21,5°

Capacidad del baúl: 390/1181 L

Capacidad del tanque: 60 L

Peso: 1966 kg

Neumáticos: 235/45 R19″

En lo que hace al interior, hay un replanteo total: no solo se ve más elegante sino que todo parece fluir más armónicamente. Para empezar, hay una flamante pantalla táctil del tipo flotante de 10,1″ para la central multimedia que domina la consola central; aparece un renovado volante multifunción; el tablero ahora es completamente digital y de 10,25″ (programable a gusto del usuario), y tanto las salidas como los controles del climatizador fueron reubicados.

Esta actualización llega con más elementos de confort, como la nueva versión de la interfaz Uconnect (rápida y de excelente definición) compatible con Android Auto y Apple Carplay mediante Bluetooth; el encendido a distancia; la apertura y cierre de baúl sin manos (pasando el pie por debajo del paragolpes); la entrada USB tipo C (acelera la carga de dispositivos), y el cargador inalámbrico de celular, que se suman al techo panorámico, el climatizador bizona con salida trasera, las tomas de 12 y 220 V, el asistente automático de estacionamiento, y un largo etcétera, que lo mantienen como uno de los más equipados del mercado.

Por lo demás, conserva el muy buen espacio para los pasajeros, la facilidad para encontrar la posición de manejo de por sí alta (gracias a las múltiples regulaciones eléctricas de las butacas delanteras y de la columna de dirección), la muy buena calidad de materiales y terminaciones que son le características (con abundancia de mullidos) y apliques en símil metal; la buena cantidad de espacios de guarda, y el baúl con espacio demasiado justo (390 L) en el que se encuentra el auxilio idéntico a las ruedas originales (bien por Jeep).

Gran cambio. El interior del Jeep Compass Limited luce ahora más moderno, sobrio y sofisticado

En la marca decidieron aumentar la ya de por si completísima dotación de seguridad que traía antes (7 airbags; alarma perimetral; frenos con ABS y EBD; controles de estabilidad, tracción, y mitigación de rolido; alertas de punto ciego, de tránsito cruzado y de cambio involuntario de carril; anclajes Isofix; asistente de frenado pre colisión, y control de velocidad crucero adaptativo), sumando varias asistencias a la conducción: frenado autónomo de emergencia para peatones, ciclistas o motociclistas; detector de fatiga del conductor entre 60 y 160 km/h, y reconocimiento de señales de tránsito (mediante la cámara frontal, el sistema reconoce las señales en la ruta y emite una alarma visual y sonora si el vehículo supera el límite de velocidad).

Cambio necesario

Cuando este Compass 2022 se presentó, dijimos que el mayor avance estaba en su mecánica, ya que el antiguo y gastador motor Tigershark 2.4 L de 174 CV a 6400 rpm y 23,4 kgm a 3900 rpm fue reemplazado por el moderno y eficiente turbonaftero T270 de 4 cilindros en línea que entrega 175 CV a 5750 rpm con un par máximo de 27,6 Nm desde las 1850 rpm con cadena de distribución (no requiere mantenimiento), algo que los amantes del modelo seguramente van a agradecer. Este T270 (el número hace referencia al torque en Nm) aquí se combina con una caja automática Aisin de 6 marchas, y la tracción es delantera.

Hay un gran avance en esta mecánica, ya que el propulsor ofrece la misma potencia y mucho más par sin la necesidad de una cilindrada tan alta, mientras que la caja si bien no es de las más rápidas del mercado es suave, está muy bien relacionada y acompaña a la perfección. Esto se nota en la conducción ya que cumple con creces para lo que fue pensado: empuja mucho, tiene muy buena respuesta en la parte media y alta del tacómetro (aunque en la parte baja le cuesta un poco) y no se lo nota exigido en ningún momento (a 120 km/h en ruta trabaja a 2300 rpm).

Motor: naftero con turbo

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 1332 cc

Válvulas: 16

Potencia: 175 CV a 5750 rpm

Par: 27,5 kgm a 1850 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Suspensiones: delantera independiente tipo McPherson con barra estabilizadora; trasera independiente tipo multilink

Frenos: delanteros a discos ventilados; traseros a discos sólidos

En cuanto a la performance, alcanza los 100 km/h desde 0 en 11,2 s, recupera de 80 a 120 km/h en 8 s y la velocidad máxima es de 192 km/h. Y en lo que hace a consumos, gasta 11,5 L/100 km en ciudad y 7,6 L/100 km en ruta a 120.

Si bien es tracción simple, cuenta con el nuevo sistema Jeep Traction Control que actúa en condiciones de baja adherencia para brindarle mayor capacidad de tracción. Este sistema aplica el par de frenado a la rueda que patina y transfiere, a través del diferencial, el torque a las ruedas que están en contacto con el suelo. Eso sí: para activar esta función el conductor sólo tiene que pulsar la tecla ASR OFF. Se puede encarar el fuera de pista, pero sin abusar; para eso está la magnífica versión Trailhawk pensada para el off-road puro.

Este Compass invita a moverse mucho en la ciudad y viajar largo en la ruta, donde se lo siente estable, seguro y aplomado tanto en rectas como en curvas de todo tipo (colabora la precisa dirección).

El confort de marcha es superlativo cuando se viaja en caminos parejos y bien pavimentados (aunque hay cierta rumorosidad molesta de las cubiertas), pero cuando se entra en terrenos irregulares puede resultar un tanto duro. Y esto no es un problema de suspensiones (muy buenas), sino de las llantas tan amplias y del perfil tan bajo de los neumáticos elegidos.

El precio de lista de este Jeep Compass Limited Plus es de $7.312.000, acorde con los valores del segmento.