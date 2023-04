Argentinas por el mundo: quiénes ocupan altos cargos en la industria automotriz

escuchar

Como sucede en tantos otros sectores que exhiben representantes del talento argentino por el mundo en diferentes posiciones, la industria automotriz también tiene historias de profesionales locales que empezaron su carrera en las filiales nacionales y hoy ocupan cargos de importancia en el exterior.

Así, Silvina Mesa, CFO de Renault do Brasil y VP Performance & Control de Renault para Latinoamérica; Mariana Pepe, Head of Business Controller en Comercial Operation en Scania Suecia; Natalia Cirelli, Material Planning and Import Manager at Scania Latin America y Alejandra Trucco, People Human Resources Leader Colombia, Ecuador & Perú de General Motors South América hablan sobre su trayectoria, logros y cómo viven la expatriación profesional.

Silvina Mesa ingresó en 1997 a Renault Argentina como Analista de Control de Gestión. “La industria y la empresa me atrapó desde el primer día y ese enamoramiento continua hasta hoy, comenzando por el producto y por la dinámica del mercado, que en un país como la Argentina la hace única: ningún año se ha parecido a otro”, cuenta Mesa, quien comenta que al inicio la participación de la mujer era menor a la de hoy. Sin embargo, cuando ingresó, en el área de Finanzas ya había una directora que fue un gran ejemplo para ella, destaca.

Alejandra Trucco, directora de Recursos Humanos de General Motors para Colombia, Ecuador y Perú

Mariana Pepe era auditora en PwC y su primera asignación hace 26 años fue en el equipo de Auditoría de Ford Argentina. “Ese fue mi primer contacto con la industria automotriz; luego siguieron asignaciones en Peugeot y Scania. Fue una etapa de mucho aprendizaje y el rol de la mujer era prácticamente nulo en la industria. Es muy bueno ver cómo hemos evolucionado con los años, y actualmente, pueden encontrarse cada vez más mujeres ocupando diversos roles en este rubro”, afirma.

En cuanto a Natalia Cirelli, en 2010 se mudó a Buenos Aires para trabajar en unas de las cerveceras más grandes del país. “Allí estuve en logística y distribución, una experiencia muy desafiante y en 2012, Scania Tucumán comenzó con la búsqueda de Ingenieros para la línea de mecanizado de ejes y me postulé inmediatamente. Fue un logro enorme quedar seleccionada entre tantos candidatos”, destaca. Aunque en ese momento eran pocas mujeres trabajando en los sectores relacionados con producción, “el género no fue un impedimento para llevar adelante las actividades en la línea de producción donde me desempeñé; más bien recuerdo con gratitud el soporte que recibí de las personas que me acompañaron en ese período”.

Por su parte, Alejandra Trucco ingresó en 2002 como pasante en el Departamento de Asuntos Legales de la Planta de General Motors en Alvear, provincia de Santa Fe. “Cursaba el último año de la carrera de Abogacía y me anoté para participar del Programa de Pasantías. Entrar a General Motors era un sueño para muchos estudiantes… una gran empresa automotriz, global, era la puerta de entrada a una oportunidad única en la región, muy afectada por el desempleo en aquel entonces”, recuerda.

Natalia Cirelli, Material Planning and Import Manager de Scania Latin America

Trucco dice que siempre supo que General Motors era una universidad donde podía aprender e incorporar conocimientos de diferentes áreas de negocio como manufactura, logística o recursos humanos, entre otras. “Desde un inicio me enamoré de la empresa, de su ambiente de trabajo, de la apertura y humildad de sus líderes, de su escala regional y global, de la industria que es apasionante, porque conecta con algo que a los argentinos nos apasiona que son los automóviles”, destaca. Y agrega que en los comienzos, eran pocas mujeres, pero no porque la empresa no diera apertura. “GM siempre tuvo foco en diversidad y puertas abiertas para las mujeres, sino porque nos autoexcluíamos, pensábamos… ‘fábrica de autos…cosa de hombres’. Hoy, eso ha cambiado radicalmente”, resalta Trucco y pone de relieve que “la CEO global Mary Barra es la única mujer liderando una empresa automotriz a nivel mundial”.

Dar el salto

Hasta 2014, Mesa fue responsable de management en áreas de Controlling y luego, fue nombrada Directora Financiera de Renault hasta 2021. Entre sus logros, destaca “haber piloteado el programa Women at Renault, que introdujo cambios estructurales en la participación de la mujer en la empresa; haber implementado un esquema exitoso de protección financiera de la empresa en 2015, cuando vivimos una situación similar a la actual y haber liderado la transformación digital y de procesos del área, incluyendo la certificación ISO 9001 de la función”.

A fines de 2020, le propusieron tomar la Dirección Financiera de Renault do Brasil ante la salida de su CFO, un cambio que finalmente no se concretó y, en febrero de 2021, “me propusieron participar del proceso para tomar la misma función agregando la Dirección financiera de Renault para Latinoamérica, proceso en el que fui elegida. Hasta ese momento, diversas situaciones personales me habían complicado trabajar fuera de la Argentina y en este momento representaba un proyecto de crecimiento profesional y personal imbatible. Hablé con mi familia y nos embarcamos sin dudar”, recuerda. “El equipo de trabajo en la Argentina es un verdadero dream team. Cuando tomé la Dirección Financiera de Latam en mayo 2021 la organización también se reestructuró por función y todos los equipos financieros de los países comenzaron a depender jerárquicamente de mí. Sigo trabajando permanentemente con ellos”, cuenta.

Cirelli, en tanto, arrancó en Scania como Analista de mecanizado de la línea de ejes y luego fue promovida como líder de producción por seis años, donde trabajó según estándares en varios sectores productivos y, sobre todo, “comenzó un camino emocionante, ser responsable por un grupo de personas, aprender a ser líder de equipo, desarrollar competencias, dar soporte, conducir y también generar este sentimiento de pertenencia. Un aprendizaje que no acaba nunca”. Luego de algunos años, sigue, su mayor logro fue “ser pionera en trabajar directo en la producción, quebrar algunos paradigmas y demostrar que lo que importa son las competencias que conseguimos desarrollar y luego poner en práctica”.

En enero de 2022, la invitaron a ser parte del equipo de Logística en Brasil. “La oportunidad no podría haber llegado en mejor momento. Mis dos últimos años de trabajo me conectaron con el mundo Scania, con clientes y proveedores, algo muy diferente a lo que precisaba mi trabajo en producción. Esto fue una oportunidad única para poder conocer otras filiales, nuevas personas y entender mejor el negocio. El acompañamiento del equipo de trabajo de la Argentina fue extraordinario. Este tipo de oportunidad se conecta mucho más allá de mi cambio de posición: también muestra todo lo que Scania Tucumán tiene para dar, la posibilidad de desarrollo profesional y personal, plan de carrera, movilidad dentro de la compañía”, subraya.

Luego de ser durante seis años Auditora Externa de clientes de diferentes industrias, incluida la Automotriz, Pepe recibió la oferta para el cargo de Especialista en el área contable en Scania. “Fui haciendo carrera en lo respectivo a contabilidad y reporte, llegando a ser Gerente de Economía. Posteriormente, asumí un puesto como Business Controller de la región de América Latina”, describe.

Antes de recibir la propuesta de trabajar en el exterior, Pepe ya desempeñaba una función regional con sede en la Argentina y le ofrecieron “ocupar un rol similar en casa central (Suecia) con un alcance global que, representó para mí una oportunidad desafiante y motivadora y no dudé en aceptar. Recibí mucho soporte del equipo al que pertenecía en la Argentina y aun estando en el exterior, nos seguimos apoyando mutuamente ya que hemos creado un lazo que traspasa las fronteras”.

En cuanto a Trucco, quedó efectiva como Abogada Interna y en 2006, pasó a trabajar en el área de Relaciones Laborales y allí, “descubrí mi vocación. Dejé el traje sastre y los stilettos y los cambié por el uniforme y los botines de seguridad. Iniciamos un modelo de trabajo de consultoría muy cercana a la planta, a los empleados, un trabajo con los delegados sindicales de comunicación, diálogo, y solución de problemas desde el piso de la fábrica. No teníamos escritorio en las oficinas, nos fuimos a la planta, a dar soporte a los líderes y trabajar ahí donde las cosas suceden”, cuenta. “Ese fue el mayor logro: haber formado equipos con una filosofía de trabajo cercana a la realidad, construir una relación de confianza con el sindicato, y desde allí haber negociado acuerdos colectivos que posibilitaron inversiones y crecimiento del trabajo para la planta de Rosario. El otro logro es que en General Motors conocí a Mariano, mi esposo, estamos juntos hace 13 años, y eso también lo posibilitó GM”, agrega.

Con toda la experiencia de la gerencia de Relaciones Laborales local y de Sudamérica, trabajando desde la Argentina, Trucco sintió que era el momento de cambiar y se presentó para un proceso en Brasil, pero no quedó seleccionada. “Tomé esa experiencia para repensar mis fortalezas, mis habilidades, mi marca personal, y también como una oportunidad para hacer saber a mis líderes que estaba interesada en ese cambio. Era mi declaración: quiero cambiar y si hay oportunidad en el exterior, levanto la mano. Un mes más tarde, me llamaron para decirme si estaba dispuesta a asumir la posición de Gerente de Recursos Humanos para Colombia, Ecuador y Perú. Y como era un tema que ya había conversado, y socializado bastante, aceptamos movernos a Bogotá con el programa de Asignaciones Internacionales que tiene GM”.

Cómo fue el cambio

Las profesionales coinciden en que entre otros factores que influyeron para tomar la decisión de irse del país están el desafío y la experiencia profesional, personal y familiar, conocer nuevas culturas, salir de la zona de confort y aceptar el cambio.

El proceso previo para instalarse en su nuevo rol incluyó visitar las ciudades, conocer y definir la residencia, los colegios de sus hijos y el desarrollo profesional, en algunos casos de sus compañeros de ruta. Y, en otros casos, tomar decisiones más radicales. “Finalicé mi contrato en la Argentina, comencé uno nuevo en Brasil y compramos un departamento para mi hija de 20 años que vive y estudia en Buenos Aires. Además, mi marido, que iba a acompañarme, tuvo que quedarse también en Buenos Aires por motivos laborales. Entonces tengo un ‘puente aéreo’ entre la Argentina y Brasil, no planeado y resulta bastante bien”, comenta Mesa.

En cuanto a los kilómetros de distancia del terruño, “Suecia fue bastante desafiante principalmente en cuanto al clima, idioma, cultura y comida. Es importante en todos los casos tener una actitud abierta y positiva al aprendizaje, y estar dispuesto a vivir la experiencia. El alejamiento de los vínculos es una distancia física pero no emocional. La tecnología disponible ayuda mucho a seguir en contacto aun estando lejos”, dice Pepe.

Actualmente, las profesionales tienen nuevas responsabilidades. Así, como gerente de Recursos Humanos de Colombia, Ecuador y Perú, Trucco explica que realiza los reportes directos y trabaja de la mano con todas las áreas de HR (Human Resources) que se abrieron por un nuevo modelo de trabajo a nivel global. “Ese es el futuro: no vamos a liderar por organigramas, vamos a liderar por objetivos, propósitos y de manera flexible. Mi equipo no es los cuatro o cinco People HR que tengo debajo en mi estructura, son los equipos de Talent Acquisition, de Servicios Compartidos, Servicios Médicos, Security, Talent services y también, comunicaciones, legales, labor, y todas las áreas de negocio”.

En tanto, el equipo de trabajo de Mesa está conformado aproximadamente por 200 personas en cinco países, con 16 personas con relación directa. “Los Directores Financieros de cada país, las áreas Financieras de Renault Brasil que dependen de mí como CFO y los managers de las funciones que tenemos centralizadas a nivel Latam. Debo asegurar las metas financieras del año; desarrollar fuertemente la innovación colectiva dentro del equipo (empezamos en 2022 con excelentes resultados) y trabajar para alcanzar nuestra visión: ser innovadores colectivos que agreguen valor sostenible a la empresa, no sólo ejerciendo el rol de Business partners, sino yendo más allá: aportando visión de nuevos negocios y soluciones”.

Pepe se desempeña como Head of Business Controller en Comercial Operation en Scania Suecia, la casa central. “Tengo un equipo pequeño a mi cargo, pero la función requiere mucha interacción con otras áreas en casa matriz y con los mercados de todo el mundo, por lo tanto, en alguna medida los considero también parte de mi equipo de trabajo. A largo plazo me gustaría continuar trabajando en el exterior en alguna otra función que represente un nuevo reto, lo que me permite encontrar más motivación a nivel profesional”.

“La industria automotriz abre puertas para todos, genera oportunidades de desarrollo profesional para todo aquel que realmente esté interesado. La clave es estar enfocadas en el desarrollo de las competencias y habilidades que se precisan de acuerdo con la posición. Saber adónde uno quiere llegar, estar enfocada y mantenerse auténtica es lo que nos potencia hacia el futuro”, señala Cirelli, a modo de cierre y como consejo a otras mujeres que quieran avanzar en el sector. Y Trucco remata: “Anímense a cambiar, a rotar de área, se aprende, se crece, se genera desarrollo, aprendemos más del negocio, ganamos exposición. Para llegar a una meta, lo primero que hay que hacer es declararlo en voz alta: conversa sobre tus sueños, tus objetivos de carrera, hace preguntas, tejé redes. Nunca permitas que nada te detenga por ser mujer ni por ningún motivo que no tenga que ver con tus competencias”.