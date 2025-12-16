Evaluaron en seguridad a la nueva Toyota Hilux: cómo le fue y cuándo llegará a la Argentina

La nueva Toyota Hilux, una pickup mediana que aún no se comercializa en el mercado argentino, fue puesta a prueba en noviembre de 2025 por ANCAP Safety, el programa de evaluación de seguridad vehicular de Australia y Nueva Zelanda, y obtuvo un gran resultado.

Esta camioneta, que se presentó en Nueva Zelanda en noviembre de 2025 y en Australia en diciembre último, arrojó la máxima calificación posible, las cinco estrellas, ya que logró un 84% en protección para ocupantes adultos, un 89% en ocupantes infantiles, un 82% en seguridad para peatones y usuarios vulnerables de la vía pública y otro 82% en sistemas de asistencia a la conducción.

Prueba de choque de la nueva Toyota Hilux en ANCAP Safety

En los mercados donde esta pickup ya se comercializa, el apartado de seguridad es uno de sus principales diferenciales. De serie incorpora dos airbags frontales, un airbag lateral para el tórax, otro de cortina para la cabeza y un airbag de rodillas para el conductor. A esto se suma un airbag central delantero, pensado para reducir lesiones entre los ocupantes de las butacas delanteras en caso de un impacto lateral.

En cuanto a las asistencias a la conducción (ADAS), equipa de serie frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, usuarios vulnerables de la vía, cruces, maniobras en marcha atrás y situaciones de impacto frontal. Además, cuenta con sistemas de asistencia de carril, como el asistente de mantenimiento de carril, el aviso de salida de carril y el mantenimiento de carril de emergencia.

Prueba de choque lateral con poste de la nueva Toyota Hilux

Luego de haberse sometido a las pruebas de choque, la institución dijo que no se recomienda instalar sistemas de retención infantil en la posición central de la segunda fila en las versiones de cabina doble, ya que no cuentan con anclaje superior, ni tampoco en las versiones de cabina simple, ya que no tampoco cuentan con este anclaje.

Cómo es la nueva Hilux y cuándo llegaría a la Argentina

El lanzamiento mundial de la nueva Toyota Hilux se realizó poco tiempo en Bangkok, Tailandia y se informó que implementará a nivel mundial diversos sistemas de propulsión, incluyendo una alternativa eléctrica (BEV) y más adelante otra eléctrica de pila de combustible de hidrógeno (FCEV).

En lo que respecta a la llegada de la nueva Hilux a la Argentina, está descartado su desembarco para 2026, por lo que habrá que esperar para el arribo de esta renovación. La unidad, que se fabricará en Zárate, sería lanzada a partir de 2027.

Nueva Toyota Hilux Jeroen Peeters

Los cambios comienzan por su exterior, ya que en la parrilla frontal incorpora nuevos aros afinados unidos por una barra central que luce la inscripción “TOYOTA” en estilo clásico. Ahora bien, en la versión eléctrica, el diseño prescinde de la parrilla tradicional e incorpora llantas de aleación específicas. Entre las novedades de todas las versiones se incluyen un nuevo escalón en la plataforma trasera para facilitar el acceso y un estribo lateral rediseñado.

Puertas adentro cuenta con una inspiración de la nueva Toyota Land Cruiser, mucho más moderno que el de la generación actual. La consola central presenta un nuevo diseño horizontal junto al cuadro de instrumentos de 12,3″ y una pantalla táctil multimedia central de 12,3″.

En lo que respecta a la motorización, durante el lanzamiento global se informaron distintas alternativas. La versión 100% eléctrica cuenta con una batería de iones de litio de 59,2 kWh y ejes eléctricos delantero y trasero que le otorgan tracción integral permanente, con un par motor de 205 Nm en el eje delantero y 268,6 Nm en el trasero.

Interior de la nueva Toyota Hilux

Por su parte, la opción Mild Hybrid, que se incorporó a la gama actual, complementa el conocido motor de 2.8 litros con un impulsor eléctrico y una batería de iones de litio de 48 V.

Los motores de combustión interna continuarán presentes en la gama, aunque su disponibilidad quedará limitada a mercados específicos, según confirmó Toyota para algunos países de Europa del Este. En esos casos, el motor diésel de 2.8 litros reemplazará al de 2.4 litros y se ofrecerá junto con el ya conocido propulsor naftero de 2.7 litros.