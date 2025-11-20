Bajaron la velocidad máxima en una autopista y analizan hacerlo en la Panamericana

Con fines preventivos y para mejorar la seguridad vial, desde el 1 de noviembre se redujo la velocidad máxima a 110 km/h en determinados tramos del Acceso Oeste. De esta manera, desde la General Paz hasta el kilómetro 39 la velocidad máxima permitida deja de ser 130 km/h para ser 110 km/h.

El motivo de esta medida, según le explicó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a LA NACION, es porque ese sector presenta una alta complejidad operativa con múltiples puntos de intercambio vehicular: accesos y egresos vinculados a General Paz, el Hospital Posadas, la Autopista Perito Moreno y áreas de servicios.

Por tanto, las maniobras de entrecruzamiento de vehículos que circulan a diferentes velocidades son frecuentes y generan un entorno donde el riesgo de incidentes podría ser mayor. De hecho, si bien no fue comunicado por fuentes oficiales, se espera que refuercen los controles de fiscalización de velocidad tanto con radares fijos como con móviles.

Entre General Paz y el kilómetro 39 ahora rige una velocidad máxima uniforme de 110 km/h

Otro argumento giró en torno a que la velocidad máxima vigente en la Autopista Perito Moreno es de 100 km/h, por ende, esta nueva reducción ayudaría a lograr una transición más gradual entre ambos sectores, favoreciendo la fluidez del tránsito y reduciendo la probabilidad de maniobras bruscas o inesperadas.

En esa misma línea de búsqueda de uniformidad, como se mencionó previamente, el Acceso Oeste presentaba distintas velocidades máximas según el kilómetro. Por eso, desde la DNV sostuvieron: “Esta uniformidad no sólo simplifica la señalización y la comprensión del entorno vial por parte de los conductores, sino que también reduce la dispersión de velocidades, uno de los factores más influyentes en la ocurrencia de situaciones riesgosas”.

Según comentaron, realizarán, posteriormente, un análisis de su aplicación para determinar la eficiencia de la nueva medida; ya que estarían evaluando disminuir la velocidad máxima en algunos tramos de la Panamericana —se encuentra en revisión—.

Evalúan reducir la velocidad máxima en la Panamericana, una medida que actualmente se encuentra bajo revisión CESVI Argentina

En respuesta a esta medida, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Argentina (CESVI) difundió un informe que subraya la relevancia de reducir la velocidad máxima en 20 km/h [de 130 a 110 km/h].

“Los datos son contundentes: para detener por completo un auto que circula a 130 km/h se requieren alrededor de 94 metros, mientras que a 110 km/h bastan 65 metros. Además, ante un eventual siniestro, una menor velocidad implica una menor cantidad de energía cinética a disipar”, explicaron en su reporte.

Además, señalaron que circular a 130 km/h implica un riesgo al momento de detenerse en los peajes, que en la provincia de Buenos Aires siguen operando con cabinas y barreras tradicionales, a diferencia de la Ciudad, donde rige el sistema Free Flow. También remarcaron desde CESVI Argentina que esa velocidad aumenta el riesgo considerando que los camiones circulan a 80 y 90 km/h.

“La reducción de la velocidad máxima aporta a la seguridad vial, baja los riesgos de siniestros, disminuye el consumo de combustible y hace su aporte a la reducción de emisiones contaminantes. Un cambio que puede resultar favorable para todos”, concluyeron.