Buscan construir un puente dorado y con jardín incluido para “redefinir la experiencia” del transporte

La ciudad de Bangkok es conocida por no detenerse, densa, vibrante y caótica. Con una población que ronda los 11 millones de habitantes, su blend de modernidad y tradición la convierten también en una ciudad de gran flujo turístico.

Una arteria vital de la Ciudad de los Ángeles es el río Chao Phraya. Con una longitud de 372 kilómetros, atraviesa el corazón de Bangkok de norte a sur. Es identidad, paisaje, postal, y algunas veces, obstáculo. Es por esto mismo que la capital tailandesa está explorando una nueva intervención urbana que, además de sumar un cruce peatonal, busca ir un poco más allá.

Se trata de un puente pensado como experiencia y espacio público. Un gesto de diseño en una ciudad que empieza a repensar cómo se camina, se mira y se respira.

El modelo fue divulgado por las autoridades de la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) como parte de un conjunto de propuestas para mejorar la vida pública. Todavía restan definiciones.

El proyecto está en etapa de diseño y estudio

Lo que más llama la atención del diseño del puente es su carácter de escultura. La estructura se define por un entramado metálico dorado, un patrón que envuelve la pasarela central y le da un perfil visual distintivo sobre el agua. Además, el puente se ensancha en su punto medio para albergar un área verde con terrazas escalonadas, espacios donde los peatones podrían detenerse, observar el río desde un mirador o simplemente descansar.

La intención es que el puente sea, además de un paso de un punto A un punto B, un espacio público en sí mismo. Un espacio de vegetación tropical en medio de una infraestructura de transporte. La propuesta busca que también tenga un perfil visual tan potente como un ícono urbano, visible desde distintos ángulos del río y capaz de generar nuevas formas de interacción con el paisaje.

Dónde estaría y qué falta para concretarlo

Aunque no hay una confirmación definitiva de ubicación, los informes señalan que el cruce estaría ubicado entre varios puentes existentes sobre el Chao Phraya, ofreciendo una alternativa peatonal que complementaría tanto estos cruces como el sistema de ferris que aún es necesario para quienes van a pie.

El proyecto está en etapa de diseño y estudio, lo que significa que aún faltan pasos importantes: análisis de impacto ambiental, ingeniería específica, ajustes presupuestarios y consultas públicas para evaluar cómo se integraría con la infraestructura y la vida de los barrios del río.

Entre los debates que ya se escuchan está la viabilidad de mantener la estética dorada y abierta sin sacrificar la funcionalidad que un puente expuesto al clima tropical necesita, así como el costo asociado y los efectos que una construcción de este tipo puede tener en el tráfico y en la vida cotidiana de las comunidades.

Si el puente dorado se construye como se lo imagina, no solo conectaría dos riberas, sino que podría convertirse en un nuevo foco visual y social sobre el Chao Phraya, invitando a quienes caminan y pedalean a mirar la ciudad con otros ojos.