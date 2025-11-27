Lanzan una nueva pickup que se fabrica en la Argentina y quiere su lugar en un segmento competitivo

El segmento pickup es uno de los más competitivos de la Argentina. El fenómeno no sólo se explica por la cantidad de modelos que se venden en tierras locales sino por la producción: el país es hoy un hub de fabricación para toda la región y los nuevos proyectos confirmados y concretados reafirman esa posición.

La Argentina es hoy el cuarto productor mundial de pickups y con ambiciosas inversiones, automotrices buscan consolidar ese título y pisar fuerte en los mercados globales. Es en ese contexto que RAM acaba de presentar a la Dakota, su nueva chata mediana que se fabrica en la planta de Córdoba y que es uno de los productos que salen de la inversión de US$385 millones que el Grupo Stellantis efectuó allí.

La presentación de la pickup tuvo lugar en Ushuaia, Tierra del Fuego, y se hicieron presentes las dos únicas versiones con las que, por ahora, sale esta camioneta al mercado. Tanto la Warlock como la Laramie equipan un motor 2.2L de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas capaz de entregar 200 CV de potencia y 450 Nm de torque. Cuenta con tracción integral permanente, cuatro modos de manejo (Normal, Sport, Arena y Nieve) y caja automática de ocho velocidades.

Cuenta con cuatro modos de manejo para adaptarse a los distintos caminos Edwin Panneflek

En términos de diseño, el exterior de la Dakota incorpora faros full LED tanto delanteros como traseros, luces antiniebla con función cornering, espejos laterales con desempañador y comando eléctrico, estribos laterales, ganchos de sujeción, cobertor y portón de caja con asistencia y más.

En la versión Warlock, tiene una lógica visual pensada para el off-road, con molduras exteriores negras, espejos laterales oscurecidos y llantas de aleación de 17″, entre otros detalles. La Laramie, por su lado, busca un sentido más de elegancia con paragolpes y molduras color carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de aleación de 18″ y una firma lumínica exclusiva de esta opción.

En el interior, destaca el tapizado en cuero negro al igual que el volante, climatizador bizona, puertos USB-A, USB-C y una toma de 12V, cargador inductivo para celulares, central multimedia de 12,3″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay e instrumental digital de 7″.

La tecnología es otro de sus puntos a favor, donde figura la cámra 540°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y el sistema de tración (4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1) en materia de equipamiento y los seis parlantes con dos tweeters como elementos de confort y entretenimiento.

RAM lanzó la Dakota, pickup que se produce en Córdoba

Por último, el apartado de seguridad resulta bastante completo para el segmento en el que empezará a competir. Ambas versiones llegan con seis airbags, frenos a disco con ABS, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y control de ascenso y descenso en pendientes. A partir de la versión Laramie se suma la alerta de tráfico cruzado.

Los precios de lanzamiento son los siguientes:

RAM Dakota Warlock: $69.000.000

RAM Dakota Laramie: $71.000.000

Ambas versiones se ofrecen con financiación a tasa 0 por 12 meses con un monto máximo a financiar de hasta $30.000.000; línea de crédito UVA para financiar hasta el 80% del valor del vehículo en 60 cuotas y otras opciones de crédito orientadas al sector Oil & Gas, minería y agro.

La pickup de RAM cuenta con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.