Cayeron los patentamientos de autos en medio del conflicto por el acceso a los datos

El mercado automotor argentino registró un total de 42.277 inscripciones iniciales de automotores 0km durante febrero, según el reciente informe estadístico de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Este número refleja una moderación en la actividad del sector, que se manifiesta en una caída interanual del 6% respecto a febrero de 2025, cuando se habían contabilizado 44.759 unidades.

La comparación mensual con enero, cuando los patentamientos alcanzaron las 66.768 unidades, muestra una baja del 37%. Sin embargo, esta disminución debe ser interpretada en su debido contexto, donde el primer mes del año es históricamente un período con un volumen de ventas atípicamente alto, impulsado por el arrastre de operaciones cerradas en diciembre del año anterior que se concretan en las primeras semanas del nuevo ciclo.

Los patentamientos tuvieron una caída interanual del 6% OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Este panorama de las ventas de vehículos nuevos se da en un contexto de incertidumbre en el acceso a la información del sector automotor, que lleva poco más de dos semanas sin datos en tiempo real. El Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (Siomaa), herramienta de chequeo para concesionarias, automotrices y diversas empresas, permanece inactivo.

La suspensión se dio por una decisión del Ministerio de Justicia de interrumpir el flujo de datos que enviaba a la Asociación de Concesionarios (Acara) y, por extensión, a este sistema. Según fuentes gubernamentales consultadas, la medida se tomó tras la detección de una presunta venta de información del registro sin conocimiento del Ministerio.

La comparación mensual con enero muestra una baja del 37% wedmoments.stock - Shutterstock

Aparentemente, una empresa habría hecho un pedido de información sobre el parque automotor argentino que, según remarcan fuentes consultadas, el Siomaa quiso cobrar. Sin embargo, la consultora privada opera hace ya varios años comercializando al sector privado los datos que surgen de la DNRPA.

La cartera de Justicia decidió, entonces, cortar de raíz el suministro de información hacia Siomaa, dejando al sector “a ciegas” en cuanto a la evolución diaria del mercado.

La cartera de Justicia cortó de raíz el suministro de información hacia Siomaa KELENY - Shutterstock

A partir de ahora, cualquier solicitud de datos detallados deberá formalizarse a través de la Dirección Nacional de Registros (DNRPA), modificando sustancialmente la dinámica de acceso a la información que el sector había manejado por años.

Mientras tanto, desde el propio Siomaa han manifestado que se encuentran haciendo gestiones para que se normalice la situación. No obstante, hasta el momento no se han proporcionado precisiones sobre cuándo o cómo podría restablecerse el acceso a la información en tiempo real, lo que mantiene en vilo a gran parte del rubro.

A partir de ahora, cualquier solicitud de datos detallados deberá formalizarse a través de la Dirección Nacional de Registros (DNRPA) ViDI Studio - Shutterstock

El Gobierno informó el jueves último que trabaja en la creación de un centro de datos propio, para reemplazar al citado Siomaa. No hay precisiones respecto a cuándo estará activo.