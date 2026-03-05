Cómo saber a nombre de quién está un auto

Contar con la certeza de la titularidad de un auto es fundamental para evitar problemas legales, impositivos y de tránsito. Un vehículo correctamente registrado protege al dueño ante reclamos por accidentes, multas de terceros o deudas de patentes de gestiones anteriores.

En la Argentina, la única prueba válida de propiedad es la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Muchas veces, tras una compraventa o una sucesión, quedan dudas sobre si el proceso de transferencia se completó correctamente. Realizar esta verificación es un trámite sencillo que puede resolverse casi íntegramente de forma digital, lo que brinda seguridad jurídica al patrimonio familiar.

Al momento de comprar un auto usado, es importante verificar la titularidad Shutterstock

La consulta de titularidad no solo es útil para el dueño actual, sino que es un paso preventivo obligatorio para quien desea comprar un auto usado. Verificar quién es el titular registral permite confirmar que quien vende tiene la potestad legal para hacerlo y que no existen impedimentos, como inhibiciones o embargos, que afecten la libre disponibilidad del bien.

Todos los pasos para verificar la titularidad de un auto

1 Consulta de radicación por patente

El paso más básico y gratuito permite conocer en qué registro se encuentra radicado el vehículo. Solo hace falta ingresar la patente en la página web oficial del DNRPA: el sistema informará la dirección del registro seccional correspondiente. Si bien este paso no brinda el nombre del titular por cuestiones de seguridad y privacidad, es el punto de partida necesario para solicitar informes más detallados.

2 Solicitud de informe de dominio

Se puede solicitar el informe de dominio por internet Shutterstock

Para obtener el nombre completo del titular y los datos técnicos del vehículo, se debe solicitar un informe de dominio. Este trámite tiene un costo arancelado y se puede realizar de manera online. Incluye la siguiente información:

Informe histórico: permite ver la cadena de dueños que tuvo el auto desde su inscripción inicial. Es ideal para verificar la procedencia del vehículo.

permite ver la cadena de dueños que tuvo el auto desde su inscripción inicial. Es ideal para verificar la procedencia del vehículo. Informe de estado de dominio: brinda la información del titular actual y aclara si el auto tiene prendas, embargos, denuncias de robo o prohibiciones de circular.

Es el documento que garantiza que el vehículo está limpio para ser transferido.

3 Regularizar la titularidad

Si descubrís que el auto no está a tu nombre, el paso a seguir es contactar al titular registral para firmar el Formulario 08. Si el titular no es localizable, existe la figura de la Denuncia de compra y posesión, que permite regularizar la situación bajo ciertas condiciones legales y tras un proceso de verificación policial.

La importancia de la transferencia y la cédula digital

Muchos conductores circulan con la creencia que la posesión de la cédula azul o el boleto de compraventa los convierte en dueños. Sin embargo, ante la ley, el titular sigue siendo quien figura en el registro. Si un auto no está a tu nombre, no podrás renovar la cédula verde, realizar la VTV en ciertas jurisdicciones ni vender el vehículo de forma legal.

Es importante contar la cdula verde LA NACION

Con la plena vigencia de la documentación digital en 2026, los titulares pueden visualizar su cédula verde en la aplicación Mi Argentina de forma inmediata una vez finalizada la transferencia. Si el auto no aparece en tu perfil digital, es una señal de alerta de que el trámite de titularidad no ha concluido correctamente en el sistema nacional.