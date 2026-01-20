Todo lo que hay que saber para manejar en Uruguay: documentación, velocidades máximas y señalética

Uruguay se mantiene como uno de los destinos predilectos por los argentinos para vacacionar en auto. La cercanía de sus balnearios y la conectividad a través de los puentes internacionales de Gualeguaychú, Colón y Concordia facilitan el flujo turístico.

Lo que hay que tener en cuenta para viajar a Uruguay y conducir según sus normas Shutterstock - Shutterstock

A diferencia de lo que ocurría años atrás, el sistema vial uruguayo en 2026 está altamente automatizado, especialmente en lo que respecta a peajes y radares de velocidad.

Las autoridades de la Policía Caminera realizan controles frecuentes en las rutas nacionales y los accesos a ciudades como Punta del Este o Colonia, exigiendo que tanto la documentación como los elementos de seguridad del vehículo estén en regla.

A continuación, todo lo que hay que saber para manejar en Uruguay:

1 Documentación obligatoria para circular

Para ingresar y transitar por Uruguay siendo argentino, es obligatorio portar documentos originales y en buen estado físico.

Es importante recordar que las autoridades fronterizas y de tránsito no aceptan constancias de documentos en trámite ni versiones digitales de aplicaciones móviles:

DNI o pasaporte vigente: debe ser el último ejemplar emitido por el Renaper.

debe ser el último ejemplar emitido por el Renaper. Licencia de conducir: la licencia argentina vigente es válida y debe corresponder al tipo de vehículo que se maneja.

la licencia argentina vigente es válida y debe corresponder al tipo de vehículo que se maneja. Cédula verde o azul: si el conductor no es el titular, la cédula azul debe estar vigente. En caso de no poseerla, se requiere una autorización ante escribano legalizada.

si el conductor no es el titular, la cédula azul debe estar vigente. En caso de no poseerla, se requiere una autorización ante escribano legalizada. Seguro Mercosur: es indispensable contar con el certificado de cobertura internacional (extensión Mercosur) donde Uruguay figure de manera explícita. Se recomienda llevarlo impreso.

La VTV al día es uno de los requisitos vigentes en Uruguay Daniel Basualdo

Papeles del auto y condiciones del vehículo

El vehículo debe estar en condiciones reglamentarias para garantizar la seguridad propia y ajena.

Es recomendable contar con:

Dominio en los cristales y Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día

Comprobante de patente al día.

Balizas portátiles.

Chaleco reflectivo.

Matafuego vigente y correctamente sujeto.

2 Velocidades máximas permitidas

Uruguay instaló una red de radares fijos y móviles sumamente eficientes en todas sus rutas nacionales.

Las multas por exceso de velocidad son elevadas y se vinculan directamente a la patente del vehículo, debiendo ser canceladas antes de abandonar el país.

Los límites suelen variar según el tramo y están rigurosamente señalizados:

Zonas urbanas: entre 45 y 60 kilómetros por hora, según la cartelería.

entre 45 y 60 kilómetros por hora, según la cartelería. Rutas nacionales: generalmente hasta 90 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora en tramos específicos de doble vía.

generalmente hasta 90 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora en tramos específicos de doble vía. Caminos secundarios: suelen tener límites inferiores que deben respetarse estrictamente para evitar incidentes con la fauna local o maquinaria agrícola.

3 Señalética vial en Uruguay

Una de las mayores novedades de las últimas temporadas es la eliminación del efectivo en las cabinas de peaje. Es obligatorio contar con el sistema de Telepeaje para circular por las rutas principales.

Los turistas argentinos pueden gestionar el “Pase Turista” online asociando su patente a una tarjeta de crédito o adquirir el dispositivo en los puestos de atención fronterizos y redes de cobranza.

En Uruguay se utiliza el sistema de Telepeaje

La señalética en Uruguay es muy similar a la argentina, utilizando estándares internacionales de colores y formas.

Sin embargo, las señales de “Pare” y “Ceda el paso” se respetan con una rigurosidad que a veces sorprende al conductor argentino; no detenerse totalmente ante un cartel de “Pare” es motivo de infracción grave, incluso si no circula otro vehículo por la vía transversal.

4 Normas de tránsito fundamentales

Alcohol cero: está terminantemente prohibido conducir con cualquier graduación de alcohol en sangre . Los controles son constantes, especialmente en zonas turísticas nocturnas.

está terminantemente . Los controles son constantes, especialmente en zonas turísticas nocturnas. Luces bajas encendidas: su uso es obligatorio las 24 horas en todas las rutas y caminos, sin excepción climática.

su uso es obligatorio las 24 horas en todas las rutas y caminos, sin excepción climática. Prioridad al peatón: en las ciudades, los peatones tienen prioridad absoluta en los cruces marcados y los conductores deben detenerse por completo para permitir su paso.

en las ciudades, los peatones tienen prioridad absoluta en los cruces marcados y los conductores deben detenerse por completo para permitir su paso. Sistemas de retención infantil: los niños menores de 12 años deben viajar obligatoriamente en el asiento trasero y con la silla o buster adecuado a su peso y altura.

5 Recomendaciones prácticas para conductores argentinos

Respetar siempre la señalización y evitar maniobras bruscas de adelantamiento , que son muy vigiladas por la Policía Caminera.

, que son muy vigiladas por la Policía Caminera. Planificar las paradas para carga de combustible, dado que en ciertas zonas del interior del país las estaciones pueden estar más distanciadas.

Manejar en Uruguay siendo argentino es una experiencia segura y previsible si se respetan las normas locales. Contar con la documentación al día y comprender que el sistema de tránsito prioriza el orden y la seguridad vial permitirá disfrutar de las playas y paisajes uruguayos con total tranquilidad.