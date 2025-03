Construyó un auto cuando tenía 18 años y hoy fabrica al deportivo más rápido del mundo

El vínculo de Mate Rimac con los autos data de cuando él tenía 18 años. A poco tiempo de haber cumplido la mayoría de edad, adquirió un BMW 323i de 1984 con la idea no de manejarlo, sino convertirlo en un 100% eléctrico. Así, juntando sus conocimientos de mecánica y su pasión por la innovación, le dio vida al e-M3, una versión del auto alemán que portó un motor eléctrico capaz de generar 600 caballos de fuerza.

Con el tiempo, ese experimento se convirtió en emprendimiento y, finalmente, en una empresa que hoy se lleva el galardón de fabricar a uno de los autos deportivos más rápidos del mundo. Se trata del Rimac Nevera, la reciente creación de Rimac Automobili y que es capaz de generar 1914 CV y acelerar de 0 a 100km/h en tan solo 1,8 segundos.

El vehículo logró superar al Aspark Owl y al Tesla Model S Plaid, porta cuatro motores y logra una velocidad máxima de 412 km/h. Fue concebido para convertirse en el auto más rápido del mundo y hoy lo consigue gracias a la combinación de potencia y deportividad.

El interior del Rimac Nevera se hace a gusto de los clientes

Es un vehículo que no solo es rápido en línea recta, sino que también ha demostrado su capacidad en circuito. En 2023, estableció 23 récords de aceleración y frenado en un solo día, incluyendo el 0-400-0 km/h en 29.93 segundos.

Está equipado con una batería de 120 kWh de capacidad, desarrollada por la propia Rimac, que le otorga una autonomía de hasta 490 km. Su arquitectura de 800V permite una carga ultrarrápida, logrando recargar del 0 al 80% en menos de 30 minutos con un cargador adecuado.

Su velocidad es producto de los cuatro motores eléctricos con los que cuenta el modelo DAMIR SENCAR - AFP

Incorpora un avanzado sistema de inteligencia artificial y un Torque Vectoring 2.0, que ajusta la potencia de cada rueda en tiempo real para mejorar el agarre y la estabilidad. Además, su cabina está equipada con múltiples pantallas digitales y un diseño minimalista enfocado en el conductor.

Su diseño exterior es muy aerodinámico con colores y luces que lo distinguen de cualquier otro vehículo. Su diseño busca representar esa deportividad y la convalida con una estética que parece sacada de un videojuego o de una imagen un tanto futurista.

Se convirtió en uno de los autos más rápidos del mundo DAMIR SENCAR - AFP

“Ha sido un proceso lleno de dificutades y esfuerzo, pero este auto es mi orgullo. Pasé entre seis y siete años de mi vida desarrollándolo día y noche, enfrentando muchos desafíos y momentos difíciles. Cuando veo el auto, veo una montaña de trabajo, sudor y lágrimas”, sintetizó Mate Rimac en una entrevista que dio a El Universal tiempo atrás. “Lo que me fascina de este proceso es cómo todo comienza con una idea en la mente de alguien. Al principio no hay nada, absolutamente nada. Luego, comienzas a trabajar en ello, otras personas te ayudan, se invierte una gran cantidad de dinero y, al final, te sientas dentro de algo que antes no existía”, agregó.

“Estás rodeado de piezas hechas de fibra de carbono, aluminio, cobre... y funciona, se mueve. Por esto y más es increíblemente rápido”, describió. Del Rimac Nevera sólo existen 150 unidades y tiene un precio de US$2.4 millones.

LA NACION