Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en enero 2026

La industria automotriz se prepara para afrontar un nuevo año tras un 2025 marcado por el repunte en los patentamientos y un aumento en la competencia entre los modelos. Esto último se generó, entre otros factores, producto de una mayor apertura para la llegada de vehículos importados.

En ese contexto, las pickups sigue siendo un pilar de la industria y el mercado automotor argentino. De los seis modelos más vendidos del año, tres son chatas.

La camioneta de Volkswagen patentó 23.612 unidades a lo largo del año, lo que representó una participación sobre todo el mercado de autos del 4,1%. Si se compara estas cifras con las del 2024, cuando registró unas 18.392, el aumento en las ventas es del 28,4%.

Así es la nueva Volkswagen Amarok

Con el objetivo de lograr mantener este escenario de patentamientos por una senda positiva, la Volkswagen Amarok se posicionó con un ajuste en sus precios para enero. La pickup mediana de la marca alemana registró un incremento generalizado del 2% en todas sus versiones, quedando de la siguiente manera:

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $58.255.550

$58.255.550 Comfortline TDI MT: $64.638.750

$64.638.750 Comfortline TDI AT: $70.562.650

$70.562.650 Highline TDI MT: $71.498.850

$71.498.850 Highline TDI AT: $78.478.350

4X4:

Trendline TDI MT: $67.471.800

$67.471.800 Comfortline V6 AT: $83.783.950

$83.783.950 Highline V6 AT: $98.226.250

$98.226.250 Extreme V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Hero V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Black Style V6 AT: $105.156.800

Las versiones V6 arrancan en los $83.783.950

Dentro de la gama, las versiones más accesibles son las Trendline TDI con caja manual, tanto en configuración 4x2 como 4x4. La primera se ofrece a $58.255.550, mientras que la variante con tracción integral asciende a $67.471.800.

En el extremo opuesto de la oferta se ubican las versiones V6 tope de gama, donde la Amarok Extreme V6 AT 4x4 y la Amarok Hero V6 AT 4x4 comparten el precio más alto del portafolio, con un valor de $104.830.350, reflejando el posicionamiento más premium de la pickup.

Interior de la Volkswagen Amarok

En términos generales de mercado, en 2025 se comercializaron 612.178 vehículos 0km en la Argentina, lo que marcó el mejor nivel desde el 2018, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Este acumulado anual representó un incremento del 47,8% en comparación con las 414.000 unidades 0km comercializadas en 2024.