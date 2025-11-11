Cuál es el precio del Volkswagen Tera en noviembre 2025

El mercado continúa convalidando el diseño de los SUV en los vehículos. Las terminales apuestan por estas siluetas en diferentes segmentos, tamaños y equipamiento gracias a la aceptación que tienen por parte de los consumidores.

En el caso de Volkswagen, la apuesta por este segmento es bastante fuerte: de los 10 modelos que comercializa en la Argentina, cinco son SUV. Y es en este escenario que el Tera gana terreno, transformándose en el modelo más económico de la marca en el país y bandera de la avanzada de los sport utility.

Tras algunos meses desde su lanzamiento, el modelo logró un buen posicionamiento en el mercado metiéndose entre los 10 modelos más vendidos en la Argentina, gracias a que patentó 1347 unidades (un 2,7% de participación). Estas cifras representaron un crecimiento del 29,3% respecto a las de septiembre (a pesar de que el mercado cayó un 7,6%). Para poder mantener su rendimiento, desde la terminal ya definieron los precios del Tera para noviembre, con un aumento del 6% en promedio:

Tera Trend MSI MT: $33.978.900 (+5,1%)

$33.978.900 (+5,1%) Tera Comfort 170TSI AT: $38.422.300 (5,1%)

$38.422.300 (5,1%) Tera High 170TSI AT: $42.982.850 (7,2%)

$42.982.850 (7,2%) Tera Outfit 170TSI AT: $44.055.700 (7,1%)

Cómo es el Volkswagen Tera

El modelo se fabrica en la planta de Taubaté, en el estado de San Pablo, Brasil y se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. El modelo mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios y tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una pantalla multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en la versión Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.