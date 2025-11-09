De “Rápido y furioso” hasta “Jurassic Park”: subastan autos que pertenecieron a icónicas películas

En un movimiento que combina la pasión por el cine con el coleccionismo automotor, la casa Bonhams|Cars anunció una subasta singular que rompe con los moldes tradicionales del mercado.

Entre el 21 y el 28 de noviembre, en formato completamente online, se pondrán en venta más de 50 autos y motocicletas utilizados en películas icónicas. El evento, que tendrá como base simbólica la avenida Hoche de París, se presenta como una celebración de la cultura pop sobre ruedas.

La subasta incluye vehículos originales y réplicas que protagonizaron escenas memorables de franquicias como Rápido y Furioso (2001-actualidad), Jurassic Park (1993-actualidad) y Volver al Futuro (1985-1990), entre muchas otras.

1970 Dodge Charger utilizado en Fast and Furious 7

A diferencia de las habituales subastas de autos clásicos o deportivos de colección, esta propuesta apuesta por un componente emocional y generacional: son autos que más allá de su mecánica o rareza, evocan secuencias, personajes y universos cinematográficos que forman parte del imaginario colectivo.

Uno de los grandes focos estará puesto en los ocho autos vinculados a la saga Fast & Furious, fenómeno global que redefinió la relación entre velocidad, espectáculo y cultura urbana.

Warner Batmobile '1989'

Entre ellos se destaca el Mitsubishi Lancer Evo VII de 2001 que Paul Walker, bajo el personaje de Brian O’Conner, condujo en 2 Fast 2 Furious, con una estimación de venta entre los 250.000 y 500.000 euros. También figuran modelos como el Dodge Charger “Off-Road” de Rápido y Furioso 7, el Buick Grand National de Fast & Furious 4 y un Buggy de ataque rápido de la misma entrega, todos sin precio de reserva.

Mitsubishi Lancer Evolution VII del 2001 utilizado por Paul Walker en "2 Fast 2 Furious" (2003)

La procedencia de esta colección también le otorga un perfil distintivo. Los vehículos pertenecen al Museo Central de Autos de Película, fundado por Franck Galiègue, una figura reconocida en el universo del coleccionismo automotor. Ubicado a 45 minutos de París, el museo fue concebido como un homenaje a los íconos mecánicos del cine y la televisión.

1967 Chevrolet Camaro 'Off-Road' utilizado en Fast and Furious 7 (2015)

Según Galiègue, la decisión de poner a la venta esta colección responde a un nuevo ciclo personal y profesional para renovar el repertorio: “Ahora es el momento de que pasen a manos de cinéfilos que tomarán el relevo y seguirán manteniendo vivos estos testigos de la historia mecánica y cinematográfica. Estoy ilusionado por emprender nuevos proyectos en el futuro”, agregó en el comunicado compartido por la subastadora.

Ford Mustang Mach 1 de 1969 utilizado en "John Wick 2" (2017)

No sólo Hollywood ocupa un lugar privilegiado. El cine francés también tendrá su cuota de protagonismo con modelos como el Peugeot 406 V6 original de Taxi 2 —quizás el auto más emblemático del cine galo—, que será exhibido previamente en el Salon Époqu’Auto de Lyon, con una cotización estimada entre 70.000 y 120.000 euros.

1999 Peugeot 406 V6 utilizado en Taxi 2 (2000)

La amplitud temática de la subasta se refleja además en la variedad de títulos representados: desde el Ford LTD Crown Victoria de Hombres de Negro, hasta el Mustang Mach 1 de John Wick, pasando por el Batimóvil, el Chevrolet Chevelle Malibu de Drive y hasta el Everyman’s Car de Blade Runner.

1987 Ford LTD Crown Victoria utilizado en Men in Black (1997)

Además de los autos, la subasta incluirá objetos de colección como un T-Rex a escala real utilizado en el universo de Jurassic Park y una réplica del aeropatín ‘Pitbull’ de Volver al Futuro II, completando una propuesta que parece más cercana a una exposición de memorabilia que a un remate tradicional.