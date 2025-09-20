Cuál es la gran marca global de autos que llega a la Argentina

Las calles de las distintas ciudades de la Argentina verán muy pronto circular uno de los clásicos logos de la industria automotriz que le faltaban. Y es que MG Motor acaba de desembarcar en el mercado local con tres de sus modelos más innovadores y disruptivos: New MG3, New MG ZS y MG Cyberster.

En un espectacular evento que reunió a figuras destacadas del espectáculo, el humor y la moda, la marca de origen británico y hoy parte del grupo chino SAIC Motor mostró los vehículos seleccionados especialmente para esta primera etapa en el país.

El New MG3, por ejemplo, es un compacto híbrido no enchufable, que promete revolucionar el segmento masivo porque combina eficiencia, tecnología y el característico diseño deportivo de la marca al súper competitivo valor de USD 23.500. El New MG ZS, por su parte, es un SUV compacto también híbrido no enchufable que apunta al corazón del mercado familiar argentino, ofreciendo versatilidad, espacio y tecnología de conectividad avanzada a un precio de USD 27.500. Y, por último, el MG Cyberster es el deportivo que muestra el futuro de la marca: performance y sostenibilidad en un solo vehículo 100% eléctrico a USD 130.000.

Las palabras de bienvenida del lanzamiento oficial de la marca en la Argentina estuvieron a cargo de Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, el socio local de MG para la importación y distribución de los vehículos, quien estuvo acompañado de autoridades y directores del grupo SAIC.

MG apuesta por conquistar a un público joven, urbano y conectado, ofreciendo no solo vehículos de calidad internacional, sino también experiencias diferenciales que inspiran y generan comunidad. Se trata de una alternativa fresca en el mercado argentino, con vehículos modernos, tecnológicos y seguros a precios muy competitivos, respaldados por la garantía y el servicio postventa que caracteriza a Eximar.

La presentación de MG Motor, un verdadero hito en la agenda empresarial, combinó gastronomía de primer nivel, buena música, un ambiente vibrante y, por supuesto, muchas celebridades. Migue Granados, Malena Guinzburg, Mery Granados, Santi Korovsky, Celeste Cid, Lara López Calvo y Lizardo Ponce, entre otros, aportaron frescura, estilo y visibilidad a una noche pensada para reflejar el espíritu de la marca.

A través de Eximar, los modelos de MG estarán disponibles en una red de concesionarias estratégicamente ubicadas en las principales ciudades del país. El inicio de la comercialización está previsto para las próximas semanas, con una planificación escalonada de lanzamientos de los distintos modelos.

El desembarco de la marca tendrá seguramente un fuerte impacto en el mercado automotor local y buscará conquistar a un público exigente ávido de nuevas alternativas de movilidad.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.